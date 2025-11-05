Președinta Mexicului a fost pipăită în văzul tuturor

De Mădălina Hodea
Președinta Claudia Sheinbaum a fost atinsă de un bărbat care a încercat să o sărute, în timp ce saluta trecătorii pe o stradă din capitala țării. Agresorul a fost reținut de autorități. Cazul a generat reacții puternice de indignare și a adus în prim-plan vulnerabilitatea oficialilor chiar și în funcții de top.

Individul a încearcat să o atingă, să o pupe pe gât şi să o prindă de talie, înainte ca un membru al echipei de securitate să intervină şi să-l îndepărteze, relatează Returs.

Preşedinta Mexicului i-a dat la o parte mâinile bărbatului înainte de a declara: „Vom face fotografia, nu vă faceţi griji”. În ciuda prezenţei agenţilor de securitate, bărbatul a încercat să se apropie din nou de ea înainte de a fi imobilizat de securitate.

Deși nu s-au raportat răni fizice grave, gestul a generat o undă de şoc în presă şi printre activiştii pentru drepturile femeilor, care au subliniat că „nici măcar președinta nu e imună la hărțuire sexuală”.  În urma incidentului, autorităţile au anunţat arestarea agresorului şi investigarea incidentului pentru „hărţuire sexuală şi agresiune”.

Criticii au atras atenţia că schema de securitate a preşedintei s-ar fi dovedit insuficientă, iar decizia ei de a menţine un contact direct cu cetăţenii după modelul predecesorului  a expus‐o unor riscuri clare. Incidentul apare într-un context în care Mexicul se confruntă cu o rată ridicată a violenţei şi a agresiunilor la adresa femeilor, iar acest caz devine un simbol al problemei mai largi.

