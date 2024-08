Monica Roșu. „Nu a furat-o nimeni” pe Ana Bărbosu

Monica Roșu, dublă campioană olimpică la Atena, în 2004, nu crede că Ana Bărbosu a pierdut medalia de bronz la sol, la Jocurile Olimpice, pentru că ar fi fost furată și vine cu propriile ei explicații. Roșu e încântată de prestația gimnastelor noastre la această ediție a JO, dar susține că mai e mult de muncă pentru ediția viitoare.

„Diferența s-a făcut din zona artistică, după părerea mea. Cred că lui Chiles i-au adăugat bonificații pentru elementele artistice. Poate acolo s-a făcut diferența. (…)

Îmi pare rău, dar mergi înainte. Nu poate face nimic. Ana nu are de ce să se învinovățească. Exercițiul ei a fost bun, curat. Asta e valoarea, până la urmă. Arbitrele nu i-au dat nici mai puțin, nici mai mult decât a meritat. Nu a furat-o nimeni! Dacă avea o linie în plus sau o dificultate mai mare, poate mai lua o zecime în plus și câștiga bronzul”, a spus Monica Roșu, pentru

Întrebată per total cum a arătat România în concursul de gimnastică, aceasta a răspuns: „Important este că ne-am calificat. După 12 ani am prins o nouă finală pe echipe.