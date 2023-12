Moș Crăciun e pe drum și a împărțit deja o mulțime de cadouri

An de an, pe 24 decembrie, în seara de Ajun, copiii trăiesc magia Crăciunului. Moșul este așteptat de copii să le aducă ”daruri multe”, neapărat ”celor cuminți”, sub brad, desigur.

Iar Moșul, ”darnic și bun”, e bucuria copiilor mici și mari în perioada sărbătorilor de iarnă și, fie că îi știu ori nu povestea, îl recunosc, fără doar și poate, are negreșit hainele roșii și barba albă, vine când te-aștepți mai puțin și dispare fără să-ți dai seama.

Nu greșește aproape niciodată când vine vorba de cadouri, uneori nici n-apuci să-i scrii că știe ce-ți dorești sau de ce ai tu nevoie.

E o seară lungă, pentru că trebuie să ajungă la cât mai mulți copii, înainte vreme într-o sanie trasă de reni, când se strecura chiar prin horn, doar-doar o ajunge și la brad, împodobit mai înainte, tot în minunata seară de Ajun.

Colindătorii mai vin și urează, au fost și cu o zi în urmă, e noaptea când visele se împlinesc, căci ei aduc minunata veste a Nașterii Domnului, iar bucuria nu mai are margini.

Coordonatele drumului parcurs prin lume de Moș Crăciun nu scapă de o atentă supraveghere încă de la plecarea sa din baza de la Polul Nord, când sania, aflăm, zboară deasupra Jakartei, fix la 15,38 GMT, potrivit comandamentului militar responsabil cu securitatea aeriană din Statele Unite și Canada (Norad).

Moșul e chiar mai rapid decât avioanele F-15 ale Forțelor Aeriene SUA și când vrea „încetinește ca să-l putem escorta”, asigură Norad.

Moș Crăciun a distribuit deja peste un miliard și jumătate de cadouri în Oceania și Asia și își continuă traseul căci mai are încă un drum lung de făcut.

Și, foarte important, potrivit comandamentului, urmărirea este posibilă prin strălucirea și senzorii nasului roșu al lui Rudolph, unul dintre cei nouă reni care trag sania.

SOUND ON! Hear a #SantaTracker answering in Japanese for #Santa‘s location! #NORADTracksSanta❤️’s to answer calls from worldwide! Fun Fact: NORAD Tracks Santa website is offered in 9 languages! https://t.co/7afKWWcryj#NORAD #NORADSanta #santaclaus #Christmas #merrychristmas pic.twitter.com/5AtjhxtDy6

— NORAD Tracks Santa (@NoradSanta) December 24, 2023