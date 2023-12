Moș Perciun e o femeie mov

despre viitoarele basme popularnice & corect-pornlitice

Primiți cu colinda distopică ? Sigur că primiți, ba chiar cu mare bucicurie, n-aveți de ales, că doar nu vă credeți cumva în democrația aia veche, de moșnegi obosiți și babe ruginite, pe model britănez, de-alde Flinston Zgîrcill și Mandarinet Thankscher, sau cum le-o mai zice la dinozaurii ăia constipați, alcoolici și plictisitori, ba chiar și aptsolut ne-ecologici, că buldogarul de Flinston otrăvea stratul de orzon cu fumul gros ieșit din furnalul lui trabucăresc, iar scorpia de Mandarinet spărgea capacul protector al atmosferei cu jeturile de fixativ care îi țineau țeapănă coafura aia de nașă from Oxfordshire, sau ce mahala o mai fi fost pe-acolo-șa.

Deci, mai întîi – gata, nu mai e nici un Moș Crăciun, e Moș Perciun, că toată claia aia de păr din cap și din barbă crește amprenta de carbon, așa că o pereche de perciuni ajunge. Adică o pereche de favoriți, că perciunii sînt o aluzie claaar anti-semită, cu trimitere eeeviideentă la evreii hamsidici, ori guvidici, sau macrouari, depinde de chibuț.

Apoi : dacă credeați cumva că noul moș va fi o femeie lesbi, n-ați ghicit, sînteți în urmă tare cu evoluția. Elgibitiqwxyzxkkmk va fi deja fumat și perimat, noul moș va fi o femeie care trăiește ( în armonie perfectă, ăvkors ) cu o euglenă verde, un parameci roz și o șoșoacă acvatică, convertită de la bulbuceala cu spume neo-secu’ la religia universală & veganoidală a pocăinței pentru păcatele umanității, începînd de la pîrțurile lui Abel, trecînd prin borșurile cu afumătură ale mamei lui Ștefan cel Mare și terminînd cu buzele și buzunarele prea mici ale Ralucăi Turcan ( de creierul prezumtiv nu se spune nimic în neo-colinde, că nu-i frumos, mai ales de sărbători ).

Pătrimea sfîntă de mai sus va fi slăvită, în mod organizat, prin colinde corespunzătoare, cu mici variațiuni geografice, pasajul despre Raluca Turcan putînd fi înlocuit, după caz, cu cel despre viceprezidenta Kkamahala Harmsis sau madam Macrou, aceasta din urmă – cu guler din blană de viezure urmuzian și garnitură de măsline ovine ( mioritice, biansiur ), sau caprine, dacă acțiunea are loc în insula Capri sau la vila din Strehaia Town a lui Leonardo di Capră.

De asemenea, dacă presuspuneți că femeia-moș va fi de culoarea cărbunelui, adică neagră, cum ziceau primitivii rasiști, pe vremuri, iar ați greșit. Femeia din Sfînta Pătrime a noilor colindăciuni va fi mov, deoarece aceasta e culoarea sîngelui vărsat pentru propășire, progres și libertate de frații noștri asupriți din constelația Antipodia Rectensis. Culoarea mov va fi completată cu buline roz și dungi maro, pentru a descrie simbolic idealul suptprem și sublimb al noii umanități.

Colindul principal, aprobat de Comitetul Corect, Luminat și Mondial al Ordinii și Armoniei Definitive, va începe cu aceste minunate și înălțătoare cuvinte :

Astăzi s-a născut Cosmós,

Ca Messi, chip fotbălos,

Lăudați și scrollați

Și vă bucîrnați.

Ș. a. m. d. lgbtqwxyzkkmka.

Deci nu uita : de Crome-ciun, fii mai brun. Fii tăciun. Tăcerea e de gaur.

Merdy Scrismixt, deci, tutulor. Scamta Close is croming, and down.

Lucian Postu

Lucian Postu este publicist şi consultant politic, PR & media. A fost corespondent BBC şi Radio Europa Liberă , consultant BBC pentru Republica Moldova şi editorialist al mai multor publicaţii. Foloseşte ortografia recomandată de Institutul de Filologie ” Al. Philippide ” din Iaşi, cu excepția cuvîntului ” romîn ” și a derivatelor sale ( https://lucianpostu.wordpress.com/rominia-i-a/ )