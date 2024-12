Motivarea în cazul Potra: ”Vor să vină în Bucureşti şi să facă prăpăd”

Autorităţile au fost sesizate prin apel la 112 despre faptul că mai multe persoane care aveau asupra lor arme se îndreptau către Bucureşti pentru desfăşurarea unui protest, apelantul spunând că acestea vor „să facă prăpăd”, se arată în motivarea deciziei pronunţată de Judecătoria Ploieşti în dosarul privind cererea de arestare preventivă a lui Horaţiu Potra.

Conform documentului, procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti au arătat că inculpatul Horaţiu Potra a ţinut legătura prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă cu mai multe persoane pe care le-a instigat să se deplaseze în ziua de 8 decembrie în Capitală pentru a participa la manifestaţii, fiind surprins împreună cu inculpatul Lup Andrei-Florin, în timp ce se deplasau spre municipiul Bucureşti, având asupra lor o armă neletală supusă autorizării, precum şi multe alte arme asimilate (cuţite, topoare, bâte etc.).

În data de 8 decembrie, la ora 01,16, o persoană sesizat autorităţile prin apel la 112 cu privire la deplasarea persoanelor respective către Bucureşti, apelantul afirmând „au înnebunit toţi nu sunt sănătoşi la cap, (…) vor să vină în Bucureşti şi să facă prăpăd”, arată sursa citată.

Dialogul dintre dispecerul 112 şi apelant este redat în documentul menţionat:

DISPECER 112 : 112 ce urgenţă aveţi?

APELANT: Alo?

DISPECER 112 : Vă ascult.

APELANT: Am o situaţie mai aparte, am un verişor, a plecat din Mediaş, este într-un grup, cu nişte foşti din Legiunea Străină, cu peste 20 de bărbaţi, au plecat, au trecut de Ploieşti, au intrat pe DN 1 se îndreaptă spre Bucureşti, au arme de vânătoare la ei, vin în şapte maşini, vă pot da numărul de înmatriculare la fiecare maşină în parte, se îndreaptă spre Bucureşti, au înnebunit toţi, nu sunt sănătoşi la cap, am vorbit cu băiatul ăsta, nu vrea să înţeleagă, vor să vină în Bucureşti şi să facă prăpăd. Poftim?

DISPECER 112 : Pentru ce anume vor să vină la Bucureşti?

APELANT : Vin înarmaţi la Bucureşti, vor să facă prăpăd cu alegerile, le-a luat minţile ( n. l. neinteligibil ) nu ştiu ce se întâmplă domnle. Sunt, sunt pregătiţi, sunt înarmaţi, am văzut filmare live cu ei, vă dau numere de înmatriculare, prima maşină din coloană, verificaţi pe camere că nu vă mint. (…)

APELANT : Sunt peste douăzeci cu arme la ei, nu vorbesc prostii, au armament la ei, unii dintre ei au fost în Legiunea Stăină, le-a băgat în cap să vină aicea să facă prăpăd, au luat copiii ăştia după ei, nu se poate şi au trecut pe DN, vin spre Bucureşti, am vrut să intervin da mai bine nu mă mai bag că am belele eu după aceea, eu nu vreau să mai am belele.

DISPECER 112 : Dumneavostră ( n.l. inteligibil )

APELANT : Sănătate să doresc, nu vreau să mai am belele asta e tot ce vă spun, nu pot să mai spun, mi-e frică, mi-e frică pentru familie (…).

Protestul urma să aibă loc la Catedrala Mântuirii Neamului, pe fondul nemulţumirii generate de decizia CCR privind anularea alegerilor prezidenţiale, se mai arată în document.

Horaţiu Potra, consilier local în municipiul Mediaş, cunoscut drept lider al unei grupări de mercenari care a acţionat în Africa, a fost pus sub control judiciar, marţi, în dosarul în care se fac cercetări pentru săvârşirea infracţiunilor de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, orice operaţiuni cu articole pirotehnice şi instigare publică.

Sub control judiciar a fost pus şi cel de-al doilea inculpat reţinut în acest dosar, Andrei Florin Lup, un tânăr de 22 de ani care se afla la volanul autoturismului Mercedes cu care Potra se îndrepta spre Bucureşti atunci când a fost prins pe raza judeţului Prahova.

Decizia pronunţată de Judecătoria Ploieşti a fost contestată atât de inculpaţi, cât şi de procurori.