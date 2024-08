Nadal a făcut marele anunţ

Jucătorul spaniol de tenis Rafael Nadal, 38 de ani, a anunţat că nu va participa la US Open, ultimul turneu de grand slam al anului, organizat în perioada 26 august – 8 septembrie.

„Vă scriu pentru a vă informa că am decis să nu iau parte la US Open în acest an, unde am amintiri minunate”, a transmis Nadal în social media.

„Îmi vor lipsi acele momente electrice şi acele sesiuni nocturne de la New York, dar nu cred că voi putea da 100% de data aceasta”, a declarat Nadal. Ibericul nu a evoluat nici în 2023 la US Open. „Următorul meu turneu va fi Cupa Laver de la Berlin”, a adăugat el.

Laver Cup, unde se înfruntă cei mai buni jucători europeni cu jucători din restul lumii, are loc între 20 şi 22 septembrie.

Rafael Nadal a câştigat US Open de patru ori în cariera sa. La Jocurile Olimpice de la Paris, el a fost eliminat de Novak Djokovic, scor 6-1, 6-4.

Hi all, writing today to let you guys know that I have decided not to compete at this year’s US Open a place where I have amazing memories.

I will miss those electric and special night sessions in NYC at Ashe, but I don’t think I would be able to give my 100% this time.

Thanks… pic.twitter.com/FluGRWUzIp

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) August 7, 2024