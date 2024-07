Nancy Pelosi a aruncat zarurile

Vicepreşedintele american Kamala Harris a obţinut luni un sprijin important pentru candidatura sa la Casa Albă. Nancy Pelosi, singura femeie care a fost preşedinte al Camerei Reprezentanţilor şi care are încă de influenţă în Partidul Democrat, şi-a arătat sustinerea pentru Kamala Harris.

„Cu dragoste şi recunoştinţă, îl salut pe preşedintele Biden pentru că a crezut întotdeauna în posibilităţile Americii şi le-a oferit oamenilor oportunitatea de a se vedea împliniţi. Trebuie să ne unim şi să mergem înainte pentru a-l învinge categoric pe Donald Trump şi pentru a o alege cu entuziasm pe Kamala Harris ca viitor preşedinte al Statelor Unite”, a îndemnat Pelosi într-o declaraţie transmisă luni.

Intr-o primă reactie după retragerea lui Biden, Pelosi nu a mentionat numele Kamalei Harris. La fel a procedat si Barak Obama.

With immense pride and limitless optimism for our country’s future, I endorse Vice President Kamala Harris for President of the United States. I have full confidence that she will lead us to victory in November.

