Natalitatea scade pe glob. Pot guvernele să răstoarne tendința?

Națiunile folosesc bonusuri pentru bebeluși, îngrijirea subvenționată a copiilor și concediul parental pentru a inversa o rată de fertilitate în scădere rapidă – în mare parte fără nici un rezultat, arată o anchetă The Guardian.

Există numeroase motive pentru ceea ce guvernele și presa numesc o criză a bebelușilor, o criză a populației, o criză a fertilității, o criză demografică, o criză a îmbătrânirii. Costul vieții, securitatea locuinței și lipsa de oportunități joacă, de asemenea, rolul lor.

Rezultatul este că, aproape peste tot în lume, guvernele sunt îngrijorate de faptul că femeile pur și simplu nu au destui copii.

Elon Musk crede că scăderea natalității reprezintă un risc mai mare pentru civilizație decât încălzirea globală.

Atunci când femeile sunt mai educate, mai libere și mai capabile să aibă acces la contracepție, încep să aibă mai puțini copii. Dar cum să le convingi să aibă mai mulți? Îngrijirea copiilor mai ieftină? Locuri de muncă mai flexibile? Mai mult ajutor din partea bărbaților? Locuințe la prețuri accesibile?

Statisticile arată că majoritatea țărilor sunt acum sub rata de înlocuire, adică 2,1 copii per femeie, suficient pentru a înlocui populația existentă, cu o mică rezervă.

Cu cinci decenii în urmă, cartea lui Paul Ehrlich, The Population Bomb, a stârnit temeri globale de „foamete în masă” din cauza suprapopulării. Acum, experții avertizează despre criza fertilității că va lăsa o bază de tineri scăzută, susținând o populație în creștere și îmbătrânită.

Un raport al ONU spunea că populația lumii va ajunge la aproximativ 10,3 miliarde la mijlocul anilor 2080 – față de aproximativ 8,2 miliarde în prezent – înainte de a începe să scadă. Acest vârf va veni mai devreme din diverse motive, inclusiv „niveluri de fertilitate mai scăzute decât se aștepta”.

În Taiwan, unde rata fertilității a scăzut la 0,865, se închid școli. În Grecia, unde este 1.264, unele sate nu au văzut o naștere de ani de zile. Și în Coreea de Sud, unde este de 0,72, populația este de așteptat să se înjumătățească până în 2100.

Guvernele țărilor dezvoltate și ale celor în curs de dezvoltare încearcă tot felul de modalități de a crește fertilitatea: concediu de maternitate, alocație familială, program flexibil de lucru sau reduceri fiscale, potrivit Națiunilor Unite.

În China, „politica unui singur copil” a devenit o „politică a trei copii”. Politicienii japonezi acordă subvenții, îngrijire gratuită și sprijin pentru tratamentele de fertilitate. Și guvernul sud-coreean a cheltuit mai mult de 200 de miliarde de dolari pentru a sprijini familiile să aibă copii.

Nu a funcționat. Acest lucru nu a împiedicat țări precum Rusia, Grecia și Italia să ofere bonusuri pentru copii.

Jennifer Sciubba, demograf american și politolog, spune că a urma „secvența succesului”, a obține o educație, un loc de muncă grozav, o casă, niște economii, înseamnă a respinge să ai copii. Odată ce oamenii au mai mulți bani, vor să aibă și alte lucruri în viața lor pe care copiii le-ar putea diminua. Să iasă la o masă bună sau să-și ia o vacanță, spre exemplu.

Primii trei cei mai importanți factori asociați cu deciziile de fertilitate, a constatat o analiză din 2022 efectuată de Universitatea Națională Australiană, au fost costul, siguranța locului de muncă și „a avea pe cineva pe care să iubească”.

