Nazare decapitează BID

Decizia vine după ce s-a aflat că instituția a cheltuit în 2024 suma de 20 de milioane de lei pe salarii, din care jumătate ar fi mers către conducere. BID este singura bancă de dezvoltare deținută integral de stat, prin Ministerul Finanțelor. A fost creată la finalul anului 2023 în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Selecție nouă pentru conducerea băncii

„Eu pot să vă spun că am preluat acum trei luni această speță. Conducerea acestei bănci, vorbim de Consiliul de supraveghere, oricum va fi schimbată. Vom face o nouă selecție la Banca de Dezvoltare în curând. Este în curs acest lucru și când vom face noua selecție ne vom uita la toate aceste aspecte care nu țin de prezent. Țin de cum au fost gândite lucrurile în trecut”, a spus Alexandru Nazare, potrivit Profit.ro.

Ministrul a explicat că încă din 2021 a susținut o formulă diferită pentru înființarea băncii, una care ar fi fost, potrivit lui, „mai rapidă și mai ieftină”.

„Am propus în 2021 o cu totul altă formulă de creare a unei bănci de dezvoltare, mult mai rapidă și mai ieftină. M-am bătut pentru această formulă în 2021, acum patru ani, pentru că această bancă de dezvoltare putea fi inclusă în PNRR și putea să ne ajute foarte mult la modul în care absorbeam banii din PNRR, cel puțin banii din împrumut de pe PNRR. Formula propusă de mine nu a fost aprobată. S-a mers pe alte variante de creare a unei instituții. Instituția este creată în acest moment”, a mai declarat Alexandru Nazare.

Nazare a mai precizat că dorește cva banca să devină un instrument real de sprijin pentru întreprinderile mici și mijlocii.

„Vreau să folosim Banca de Dezvoltare, aceasta nou creată, pe cât posibil cât mai mult și cât mai bine, pentru că în programul de relansare, ca și element de relansare, e foarte important că această bancă de dezvoltare va pune la dispoziție resurse pentru peste 25.000 de IMM-uri. Sunt programe care au fost create la Banca de Dezvoltare. Vom semna convențiile cu băncile pentru garanția de portofoliu în cursul săptămânii viitoare. Și vorbim de peste 1,2 miliarde de euro în 2026, garanția de portofoliu. Sunt bani disponibili pentru IMM-uri și microîntreprinderi. Cred că e foarte important că avem un instrument”, a mai declarat Alexandru Nazare.

Rolul BID în economia României

Banca de Investiții și Dezvoltare are ca scop sprijinirea dezvoltării economice și sociale, creșterea competitivității, inovării și atingerii obiectivelor de neutralitate climatică. BID este controlată integral de statul român, prin Ministerul Finanțelor, și are misiunea de a interveni acolo unde piața financiară nu oferă soluții suficiente pentru investiții.