Netanyahu nu participă la summitul din Egipt din cauza sărbătorii evreiești

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu nu va participa la summitul cu privire la Gaza organizat luni de Statele Unite și Egipt la Sharm el-Sheikh, a anunțat biroul său, conform AFP și Reuters.

”Prim-ministrul Netanyahu a fost invitat de președintele american Donald Trump să participe astăzi la o conferință în Egipt”, se arată într-un comunicat al biroului prim-ministrului. Netanyahu ”i-a mulțumit lui Trump pentru invitație, dar a declarat că nu va putea participa, din cauza suprapunerii cu începutul sărbătorii” evreiești Simchat Tora (Bucuria Torei), care debutează luni după apusul soarelui, se adaugă în comunicat.

La summit vor fi prezenți aproape 20 de lideri care vor discuta despre procesul de pace în Fâșia Gaza.

Planul de pace propus de președintele american Donald Trump este un document în 20 de puncte ce prevede, în principal, dezarmarea grupării islamiste palestiniene Hamas, un armistițiu imediat, eliberarea tuturor ostaticilor deținuți de Hamas în schimbul unor prizonieri palestinieni deținuți de Israel, o retragere în etape a armatei israeliene din Fâșia Gaza și un guvern de tranziție condus de un organism internațional în enclava palestiniană.

Ultimii 20 de ostatici israelieni aflați în viață în Gaza au fost eliberați și au revenit luni în Israel. La schimb cu ei vor fi puși în libertate în jur de 1.900 de deținuți palestinieni din închisori israeliene.