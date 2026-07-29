NEWS ALERT Motorina premium a trecut de 11 lei. Parlamentul a aprobat acciza dinamică

Motorina premium a depășit pragul de 11 lei pe litru, iar cea standard a ajuns la 10,23 de lei. Parlamentul a aprobat miercuri declararea situației de criză pe piața carburanților și introducerea unei accize dinamice. Camera Deputaților a adoptat proiectul cu 293 de voturi „pentru” și două abțineri.

Proiectul introduce un mecanism prin care acciza aplicată standard poate fi redusă temporar. Diminuarea va fi cuprinsă între 5% și 25%, în funcție de evoluția pieței. La prețurile actuale, reducerea inițială ar urma să fie de 10%. Aceasta înseamnă o scădere de aproximativ 30-34 de bani pentru fiecare litru.

Potrivit calculelor făcute de Dumitru Chisăliță, motorina standard ar coborî de la 10,23 lei la aproximativ 9,92 lei. Expertul consideră că diferența va fi prea mică în raport cu scumpirile înregistrate de la începutul anului.

Cum va funcționa acciza dinamică

Situația de criză va fi declarată până la 31 octombrie 2026. Ulterior, ea va putea fi prelungită prin hotărâre de Guvern, pentru perioade succesive de cel mult trei luni. Ministerul Finanțelor va analiza piața la fiecare două săptămâni. Vor fi urmărite prețurile de la pompă și cotațiile internaționale ale petrolului și motorinei.

În funcție de evoluția lor, acciza poate fi redusă cu 5%, 10%, 15%, 20% sau 25%. Reducerea ar porni de la aproximativ 34 de bani și ar putea ajunge la 85 de bani pe litru. Legea mai permite limitarea exporturilor de motorină și țiței. Exporturile vor putea fi făcute numai cu acordul ministerelor de resort.

Adaosul comercial va fi plafonat, iar profiturile considerate excepționale vor fi taxate suplimentar. Operatorii vor trebui să raporteze lunar informații despre prețurile practicate și modul în care aplică măsurile.

Propunerea de reducere a TVA pentru carburanți, de la 21% la 19%, a fost eliminată din forma finală. Ministerul Finanțelor a susținut că măsura nu respectă legislația Uniunii Europene.

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