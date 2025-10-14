Nicolas Sarkozy, deținut la închisoarea Santé din Paris

Fostul preşedinte francez Nicolas Sarkozy va ajunge în închisoare pe 21 octombrie.
Ieri, șeful Parchetului Național Financiar (PNF), Jean-François Bohnert, l-a anunțat în timpul unei audieri care a durat aproximativ douăzeci și cinci de minute că va fi plasat în arest preventiv pe 21 octombrie la închisoarea Santé din Paris.
Condamnat pentru finanțarea libiană a campaniei sale prezidențiale din 2007 la o pedeapsă de cinci ani de închisoare cu amânarea internării, însoțită de executare provizorie, Nicolas Sarkozy este primul președinte al Republicii și, potrivit unui raport al Agence France-Presse, primul șef de stat european care trebuie să execute o pedeapsă într-o celulă.
Instanța nu i-a dat posibilitatea de a aștepta, acasă, viitorul său proces în fața Curții de Apel. Prin urmare, Nicolas Sarkozy intră în detenție ca persoană condamnată în primă instanță, dar încă prezumată nevinovată, întrucât își așteaptă apelul, care ar putea avea loc în câteva luni.
Închisoarea este „una dintre puținele care îndeplinesc cerințele de securitate necesare și a fost recent renovată cu celule individuale puțin mai confortabile ”.
Ce mi-ar placea sa-l vad pe Basescu ducindu-i un pachet la inchisoare !
Nu de alta dar ungurul asta de Sarkozi l-a umilit pe Basescu in timpul presedintiei, intorcindu-i realmente spatele …!
Politica este asa o pavaza ca nici dupa 18 ani de la fapta nu este detinut cu toate actele !!!
Nicolas Sarkozy: Prefer sa merg la inchisoare, decat sa ma gratieze macron!
Omul a facut apel, deci sentinta nu este DEFINITIVA SI EXECUTORIE! Cu toate asta este obligat sa mearga la inchisoare?!
Este clar de ce a fost „condamnat” de sistem? Va suna cunoscut cazul Calin Georgescu? Absurdul maoist se ridica din ioropa „tzivilizata”, exact cu tzivilizatii nemti, intorceau capetele cand vedeau fumul gros, iesind din inchisorile unde erau inchisi evreii, iar cenusa „ploua” din cer.
Exact ca in orice istorie a dictaturilor vechi si „moderne”, cei care sunt impotriva sistemelor discretionare vor fi executati „legal” prin tortionari. Cam asta!
Pe când și ai noștri ???