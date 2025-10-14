Nicolas Sarkozy, deținut la închisoarea Santé din Paris

Fostul preşedinte francez Nicolas Sarkozy va ajunge în închisoare pe 21 octombrie.

Ieri, șeful Parchetului Național Financiar (PNF), Jean-François Bohnert, l-a anunțat în timpul unei audieri care a durat aproximativ douăzeci și cinci de minute că va fi plasat în arest preventiv pe 21 octombrie la închisoarea Santé din Paris.

Condamnat pentru finanțarea libiană a campaniei sale prezidențiale din 2007 la o pedeapsă de cinci ani de închisoare cu amânarea internării, însoțită de executare provizorie, Nicolas Sarkozy este primul președinte al Republicii și, potrivit unui raport al Agence France-Presse, primul șef de stat european care trebuie să execute o pedeapsă într-o celulă.

Instanța nu i-a dat posibilitatea de a aștepta, acasă, viitorul său proces în fața Curții de Apel. Prin urmare, Nicolas Sarkozy intră în detenție ca persoană condamnată în primă instanță, dar încă prezumată nevinovată, întrucât își așteaptă apelul, care ar putea avea loc în câteva luni.

Închisoarea este „una dintre puținele care îndeplinesc cerințele de securitate necesare și a fost recent renovată cu celule individuale puțin mai confortabile ”.