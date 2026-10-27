Niculescu trece Prutul ori prețul unei relații strategice

Vizita lui Luca Niculescu la Chișinău este un gest politic important, într-un moment în care Republica Moldova are nevoie de parteneri consecvenți. Alegerea capitalei moldovenești pentru prima deplasare externă transmite că relația dintre cele două state românești trebuie să rămână prioritară. Acest mesaj obligă însă Bucureștiul la continuitate, iar Chișinăul la luciditate. O relație strategică se judecă după angajamentele respectate și după proiectele care schimbă viața oamenilor.

Pentru Republica Moldova, România înseamnă sprijin diplomatic în Uniunea Europeană, conexiuni energetice, investiții și acces la educație. Limba, cultura, istoria și legăturile dintre familii dau acestei relații o profunzime pe care cooperarea instituțională trebuie să o valorifice. Fiecare legătură solidă cu România mărește libertatea de alegere a Chișinăului și reduce spațiul în care Moscova poate transforma vulnerabilitățile moldovenești în instrumente de presiune.

Întâlnirile cu investitorii români și vizita prevăzută la infrastructura electrică arată unde trebuie căutate rezultatele. Energia și capitalul pot consolida independența Moldovei, iar proiectele comune pot lega economia de piața europeană. Niculescu trebuie să ofere un calendar de lucru și instituții responsabile pentru fiecare obiectiv. Chișinăul trebuie să ceară finanțări identificabile și termene asumate. Mesajul de prietenie trebuie urmat de decizii care să facă legătura bilaterală mai rezistentă la crizele ce urmează.

Așteptări prudente

România traversează o perioadă economică dificilă, cu presiuni pentru reducerea deficitului și nevoi interne mari. Noul guvern trebuie să susțină economia și să construiască bugetul pentru anul următor într-un spațiu financiar îngust. Banii pentru spitale, pensii, apărare și șantiere concurează pentru aceleași resurse. Ar fi o eroare ca autoritățile moldovenești să transforme importanța vizitei într-o așteptare de finanțare nelimitată.

Niculescu va trebui să aleagă, să etapizeze și să negocieze. Unele proiecte vor avansa, altele vor primi bani mai târziu, iar promisiunile prea numeroase vor pune în pericol credibilitatea ambelor guverne. Pentru Chișinău, prioritatea trebuie să fie protejarea investițiilor cu impact strategic, precum interconectări energetice, infrastructură de frontieră și sprijin pentru aderarea europeană. Aceste obiective trebuie apărate în bugetele anuale, inclusiv atunci când presiunile electorale împing banii spre alte destinații.

Vizita ar trebui să deschidă și un mecanism de urmărire a angajamentelor, cu responsabilități clare și evaluări publice. România poate mobiliza expertiză, investitori și finanțări europene, iar Moldova trebuie să vină cu proiecte pregătite și instituții capabile să le realizeze. Orice întârziere administrativă va risipi o parte din puținele resurse disponibile. Solidaritatea are nevoie de disciplină, iar apropierea dintre cele două state cere guvernare competentă. Finanțarea trebuie să rămână previzibilă pe durata realizării proiectelor.

Moldova puternică, România sigură

Republica Moldova contează direct pentru securitatea României și stabilitatea întregii regiuni. O Moldovă vulnerabilă la presiunea rusă înseamnă instabilitate lângă frontiera românească și europeană. Un Chișinău capabil să reziste ingerințelor, să controleze instituțiile și să avanseze spre UE contribuie la siguranța Bucureștiului. Investițiile românești de peste Prut apără astfel și interesele României.

Există și un interes economic direct, iar infrastructura comună facilitează comerțul, investițiile și legăturile cu Ucraina. Companiile românești pot câștiga piețe, iar comunitățile de frontieră pot beneficia de transport mai bun și activitate economică. Această relație produce valoare pentru ambele părți atunci când este construită coerent.

De aceea, vizita lui Niculescu trebuie înțeleasă drept începutul unui test de anduranță. Relația bilaterală trebuie să reziste schimbărilor politice și austerității. Va conta cât din relația cu Moldova reușește să protejeze când bugetul se închide greu și sprijinul politic se negociază. Chișinăul are nevoie de o Românie implicată, iar România are nevoie de o Moldovă puternică. Acest interes comun trebuie apărat prin rezultate.