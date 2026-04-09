Nicușor Dan a semnat decretele pentru noii șefi ai procurorilor. Cum explică singurul refuz

Anunțul semnării decretelor a fost făcut pe site-ul oficial al Administrației Prezidențiale.

„Președintele României, Nicușor Dan, a semnat miercuri, 8 aprilie 2026, următoarele decrete:

Decret pentru numirea doamnei Cristina Chiriac în funcția de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 15 aprilie 2026;

Decret pentru numirea domnului Ioan-Viorel Cerbu în funcția de procuror-șef al Direcției Naționale Anticorupție, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 15 aprilie 2026;

Decret pentru numirea domnului Codrin-Horațiu Miron în funcția de procuror-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 15 aprilie 2026;

Decret pentru numirea domnului Marius-Ionuț Voineag în funcția de adjunct al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 30 iunie 2026;

Decret pentru numirea domnului Marius-Ionel Ștefan în funcția de procuror-șef adjunct al Direcției Naționale Anticorupție, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 15 aprilie 2026;

Decret pentru numirea doamnei Marinela Mincă în funcția de procuror-șef adjunct al Direcției Naționale Anticorupție, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 30 iunie 2026;

Decret pentru numirea domnului Alex-Florin Florența în funcția de procuror-șef adjunct al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 15 aprilie 2026.”

De ce a fost refuzat Grigore-Iacobici

Singura propunere refuzată de Nicușor Dan pe care a făcut-o Radu Marinescu este cea a lui Gill-Julien Grigore-Iacobici în funcția de adjunct la șefia DIICOT. În concordanță cu prevederile legale, președintele a explicat motivul refuzului.

„Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism este structura specializată a Ministerului Public, cu atribuții în investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor contra securității naționale a României, a infracțiunilor de criminalitate organizată, terorism, spălare a banilor, trafic de droguri și a altor categorii de infracțiuni grave. Credibilitatea acestei instituții față de societate, precum și față de actorii instituționali și partenerii externi este esențială pentru atingerea obiectivelor instituției, precum și pentru respectarea principiilor funcționării statului de drept.

Funcția de procuror-șef adjunct al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism implică, prin natura ei, un standard înalt de integritate, în sensul că persoana care o exercită nu trebuie să ridice niciun fel de îndoieli cu privire la capacitatea sa de a exercita atribuțiile de conducere fără influențe, conflicte de interese sau vulnerabilități susceptibile a afecta credibilitatea instituției.

În cazul candidatului propus în persoana domnului Gill-Julien Grigore-Iacobici, au fost relevate în spațiul public o serie de aspecte, unele consfințite și prin hotărâri judecătorești definitive, care ar putea afecta standardul de credibilitate instituțională al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate şi imparţialitate a atribuțiilor prevăzute de lege.

La nivelul întregului sistem judiciar, şi în cazul particular al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, este esențial ca funcțiile de conducere să fie ocupate de persoane care să reprezinte o garanţie a credibilității şi imparţialităţii înfăptuirii actului de justiție.

Președintele României reține că legitimitatea unui instituții a statului de drept se întemeiază atât pe actele pe care le emite respectiva instituție, cât și pe respectarea celor mai înalte standarde de credibilitate la nivelul conducerii sale.

În consecință, având în vedere motivele expuse mai sus, în exercitarea atribuției conferite de art. 144 alin. (1) coroborat cu art. 148 alin. (4) din Legea nr. 303/2022, Președintele României refuză numirea domnului Gill-Julien Grigore-Iacobici în funcția de procuror-șef adjunct al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.”

Numirile făcute de Nicușor Dan au fost întâmpinate de critici virulente mai ales din partea susținătorilor președintelui. Tudor Chirilă l-a numit „primul pesedist al țării”. CTP a vorbit despre cât de „idioți” îi consideră Dan pe cei ce l-au votat. Jurnalista Emilia Șercan a vorbit despre „plagiatorul ordinar” Radu Marinescu, ale cărui alegeri le-a aprobat și justificat Nicușor Dan. Un fost vicepreședinte al CSM, care a vorbit și în documentarul Recorder despre nereguli din justiție, a argumentat de asemenea că președintele face parte din clasa politică și că acesta nu lucrează pentru cei cinstiți.