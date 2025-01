Nicușor Dan e foc și pară pe cum s-au împărțit banii pentru București. Edilul spune că de la 6,2 miliarde de lei primiți acum doi ani la Primăria Municipiului București (PMB), s-a scăzut la 5 miliarde anul trecut și acum a primit doar 4 miliarde.

După reduceri, redistribuirea pare că nu ar fi fost tocmai justă. Nicușor Dan a explicat că bugetul PMB scade de la an la an: de la 6,2 miliarde în 2023, la 5 miliarde în 2024 și 4 miliarde pentru acest an. Edilul Bucureștiului a transmis declarația live, pe Facebook.

Edilul capitalei încă speră că votul bucureștenilor de la referendumul din noiembrie va deveni lege.

Solicit parlamentarilor de bună credință, și, în special, celor din București să voteze amendamentul care să transpună referendumul bucureștenilor. Dacă nu, solicit parlamentarii de bună credință să conteste legea bugetului național la Curtea Constiuțională, a mai spus Nicușor Dan.

Proiectul bugetului de stat pe anul 2025 este în dezbatere, iar guvernanții trebuie să își dea acordul sâmbătă, pe 1 februarie.