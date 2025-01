Nicușor Dan își enervează foștii susținători

Deputatul USR Cătălin Drulă a declarat, miercuri, în contextul întâlnirii liderei partidului, Elena Lasconi, cu primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, că nu înţelege „complet” candidatura la prezidenţiale a acestuia din urmă, deoarece „s-a apucat de o treabă la Bucureşti şi nu o termină”.

Drulă a menţionat că nu ştie de niciun fel de posibilitate ca Elena Lasconi să se retragă din această cursă electorală.

„Ştiu că urmează să aibă o întâlnire astăzi. Nu ştiu de niciun fel de posibilitate ca Elena Lasconi să se retragă. Elena Lasconi a fost în turul doi al alegerilor. A avut 1,7 milioane de voturi, i-a depăşit pe candidatul PSD, pe candidatul PNL, pe tot felul de candidaţi care au fost în cursă. Niciun sondaj, înainte de alegeri, (…) nu o arăta pe Elena Lasconi în turul doi, niciun sondaj nu-l arăta pe domnul Georgescu în turul doi, niciun sondaj prietenos cu puterea politică actuală nu-l arăta pe domnul Ciucă sub 19% şi domnul Ciucă 8 şi ceva, daţi-mi voie să am nişte reţineri faţă de sondaje”, a afirmat Cătălin Drulă, la Parlament, întrebat dacă e posibil ca Elena Lasconi să se retragă din cursa prezidenţială după întâlnirea cu Nicuşor Dan.

Întrebat despre afirmaţiile lui Nicuşor Dan potrivit cărora retragerea Elenei Lasconi este decizia USR, nu a ei, Drulă a spus: „Eu nu înţeleg distincţia asta dintre Elena Lasconi şi USR. Lasconi este preşedintele USR”.

„Domnul Nicuşor Dan poate să spună ce vrea. A spus şi că nu candidează la preşedinţie acum şase luni, a zis că el iubeşte Bucureştiul şi vrea să facă lucruri bune pentru el, ceea ce îl susţin să facă, deşi acum are o majoritate PSD – PNL şi poate că ar fi fost bună mai multă implicare în negocierile de acolo. Recunosc că nu înţeleg complet această candidatură, adică după ce te-ai apucat de o treabă la Bucureşti să nu o termini. (…) Nu ştiu ce se va întâmpla în această discuţie”, a adăugat Cătălin Drulă.

El a respins ideea unei divizări a USR.

„Eu nu am auzit de cineva care să divideze, să rupă, să formeze aripi, adică nişte chestiuni pe care le-am citit marginal prin anumite locuri din zona publică, nu ştiu dacă cineva are interesul să le poziţioneze acolo. Dacă vă aduceţi aminte, era o mare isterie la un moment dat, în luna septembrie, că liderii partidului, eu sau alţii, n-o susţinem pe Elena Lasconi, acum e o mare isterie că o susţinem”, a completat el.

Întrebat în legătură cu divizarea voturilor acordate pe aceeaşi parte politică, fostul preşedinte al USR a spus că despre acest lucru trebuie întrebat „cel care a venit după să se angajeze (în cursa prezidenţială – n.r.) şi care avea altă treabă, să conducă Bucureştiul”.