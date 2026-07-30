UPDATE: Premierul interimar Ilie Bolojan l-a primit pe Vasile Tofan la Palatul Victoria și a declarat că România va continua să fie principalul susținător al Republicii Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană.

„România va continua să fie principalul susţinător al Republicii Moldova la nivelul Uniunii Europene, punând la dispoziţie experienţa acumulată ca stat membru şi acordând un sprijin politico-diplomatic”, a spus Bolojan.

„Avem o istorie comună, avem o limbă comună şi o apropiere frăţească, profundă, construită şi consolidată de-a lungul timpului. Ca prim-ministru vreau să pun accentul şi pe partea foarte concretă a acestei relaţii, pe ceea ce am construit deja împreună şi mai ales pe ceea ce putem construi de acum înainte. Guvernul pe care îl conduc şi-a sumat un mandat simplu de formulat, de dificil de executat. Să construim o economie europeană şi un stat eficient. Iar România este importantă pentru ambele”, a afirmat Tofan.

La rândul său, Vasile Tofan a anunțat că Republica Moldova își propune să semneze tratatul de aderare până la sfârșitul anului 2028 și să fie pregătită pentru statutul de stat membru până în 2030.

Cei doi premieri au discutat și despre proiectele comune din energie și transporturi. Printre acestea se află liniile electrice Suceava–Bălți și Gutinaș–Strășeni, podul de la Ungheni și redeschiderea legăturii feroviare Fălciu–Cantemir. Discuțiile au vizat și amenințările de securitate generate de războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

Știrea inițială

Nicușor Dan l-a primit joi, la Palatul Cotroceni, pe premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan. Oficialul moldovean se află la prima sa vizită externă de la preluarea mandatului și urmează să se întâlnească, în aceeași zi, și cu premierul Ilie Bolojan. Discuțiile vizează aderarea la Uniunea Europeană, securitatea regională și proiectele comune din transporturi și energie.

Nicușor Dan a reafirmat sprijinul acordat de România Republicii Moldova, potrivit Administrației Prezidențiale. Acesta vizează atât integrarea europeană, cât și întărirea securității și a capacității de răspuns la crize. Cei doi oficiali au discutat și despre situația din regiune. Războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei continuă să afecteze statele vecine, inclusiv Republica Moldova.

Un nou pod peste Prut și legătura cu autostrada A8

Un alt subiect al întâlnirii a fost accelerarea proiectelor comune din transporturi și energie. Acestea ar urma să îmbunătățească legăturile dintre cele două maluri ale Prutului. Nicușor Dan și Vasile Tofan au salutat semnarea acordului pentru construirea unui nou pod la Ungheni. Podul va face parte din viitoarea conexiune cu autostrada A8. Cei doi au discutat și despre contractul pentru lucrările la tronsonul 4 al autostrăzii. Proiectele sunt importante pentru transportul de persoane și mărfuri între România și Republica Moldova.

La finalul întrevederii, Nicușor Dan a reafirmat sprijinul României pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Președintele a salutat și deschiderea primelor clustere de negociere.

Vasile Tofan se întâlnește și cu Ilie Bolojan

Premierul moldovean a fost primit și de prim-ministrul Ilie Bolojan, la Palatul Victoria.

Vasile Tofan a preluat recent conducerea Guvernului

Vasile Tofan a primit votul de încredere al Parlamentului pe 21 iulie, cu sprijinul a 53 de deputați. Opoziția s-a abținut. Tofan este un cunoscut om de afaceri din Republica Moldova. El a fost desemnat premier de președinta Maia Sandu, după demisia lui Alexandru Munteanu.

Printre prioritățile noului Guvern se află creșterea economică, modernizarea instituțiilor și continuarea procesului de aderare la Uniunea Europeană.

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