Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj cu prilejul Zilei Europene de Comemorare a Holocaustului Romilor. Șeful statului a cerut mai multă educație, toleranță și implicare civică.

Nicușor Dan a adus un omagiu romilor uciși, deportați și persecutați în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

„Astăzi ne-am reunit pentru a onora memoria romilor uciși, deportați și persecutați în timpul celui de-al Doilea Război Mondial și pentru a aduce un omagiu tuturor celor care au suferit din cauza urii și a discriminării”, a transmis președintele.

Acesta a descris genocidul romilor drept una dintre cele mai cumplite tragedii din istoria comunității rome din România. Șeful statului a amintit că persecuția și marginalizarea romilor au existat și înaintea regimului nazist. După război, trauma deportărilor și a genocidului a continuat să afecteze supraviețuitorii și familiile acestora.

„Holocaustul romilor rămâne un capitol insuficient cunoscut și puțin dezbătut în spațiul public contemporan”, a precizat Nicușor Dan.

Nicușor Dan: Tinerii trebuie să distingă adevărul de minciună

Președintele a subliniat rolul educației în prezentarea corectă a Holocaustului, a crimelor comunismului și a perioadei de robie a romilor. Potrivit acestuia, tinerii trebuie să înțeleagă trecutul, să distingă adevărul de minciună și să respingă ura și xenofobia.

Nicușor Dan a mai spus că integrarea romilor și eliminarea inegalităților reprezintă responsabilități comune într-o democrație bazată pe respectarea drepturilor omului.

„Traversăm o perioadă marcată de neîncredere și polarizare, în care discursul rasist și xenofob încearcă să câștige tot mai mult teren. În față acestor derive inacceptabile, răspunsul nostru trebuie să fie ferm: mai multă cunoaștere, mai mult dialog, mai multă toleranță”, se arată în mesaj.

Președintele a cerut protejarea dreptului fiecărei persoane la o viață demnă, prin educație și implicare civică.

„Fie ca memoria victimelor Holocaustului să dăinuie veșnic!”, și-a încheiat Nicușor Dan mesajul.

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