Nicușor Dan, mesaj de comemorare a Holocaustului Romilor: Discursul rasist și xenofob câștigă teren

„Traversăm o perioadă marcată de neîncredere și polarizare, în care discursul rasist și xenofob încearcă să câștige tot mai mult teren. În față acestor derive inacceptabile, răspunsul nostru trebuie să fie ferm: mai multă cunoaștere, mai mult dialog, mai multă toleranță”, a transmis Nicușor Dan.

Bianca Dumbraveanu - Redactor coordonator
Nicușor Dan, mesaj de comemorare a Holocaustului Romilor: Discursul rasist și xenofob câștigă teren

Sursă foto - captură presidency.ro

„Traversăm o perioadă marcată de neîncredere și polarizare, în care discursul rasist și xenofob încearcă să câștige tot mai mult teren. În față acestor derive inacceptabile, răspunsul nostru trebuie să fie ferm: mai multă cunoaștere, mai mult dialog, mai multă toleranță”, a transmis Nicușor Dan.

Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj cu prilejul Zilei Europene de Comemorare a Holocaustului Romilor. Șeful statului a cerut mai multă educație, toleranță și implicare civică.

Nicușor Dan a adus un omagiu romilor uciși, deportați și persecutați în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

„Astăzi ne-am reunit pentru a onora memoria romilor uciși, deportați și persecutați în timpul celui de-al Doilea Război Mondial și pentru a aduce un omagiu tuturor celor care au suferit din cauza urii și a discriminării”, a transmis președintele.

Acesta a descris genocidul romilor drept una dintre cele mai cumplite tragedii din istoria comunității rome din România. Șeful statului a amintit că persecuția și marginalizarea romilor au existat și înaintea regimului nazist. După război, trauma deportărilor și a genocidului a continuat să afecteze supraviețuitorii și familiile acestora.

„Holocaustul romilor rămâne un capitol insuficient cunoscut și puțin dezbătut în spațiul public contemporan”, a precizat Nicușor Dan.

Nicușor Dan: Tinerii trebuie să distingă adevărul de minciună

Președintele a subliniat rolul educației în prezentarea corectă a Holocaustului, a crimelor comunismului și a perioadei de robie a romilor. Potrivit acestuia, tinerii trebuie să înțeleagă trecutul, să distingă adevărul de minciună și să respingă ura și xenofobia.

Nicușor Dan a mai spus că integrarea romilor și eliminarea inegalităților reprezintă responsabilități comune într-o democrație bazată pe respectarea drepturilor omului.

„Traversăm o perioadă marcată de neîncredere și polarizare, în care discursul rasist și xenofob încearcă să câștige tot mai mult teren. În față acestor derive inacceptabile, răspunsul nostru trebuie să fie ferm: mai multă cunoaștere, mai mult dialog, mai multă toleranță”, se arată în mesaj.

Președintele a cerut protejarea dreptului fiecărei persoane la o viață demnă, prin educație și implicare civică.

„Fie ca memoria victimelor Holocaustului să dăinuie veșnic!”, și-a încheiat Nicușor Dan mesajul.

CITEȘTE ȘI

SONDAJ Antisemitismul, în creștere. 40% dintre români cred că evreii „acționează pentru destabilizarea societății în care trăiesc”

Distribuie articolul pe:

1 comentariu

  1. Daca cititi doar ce ne spune domnul presedinte ,constatam ca nu prea se potriveste cu situatia actuala din Romania . ( Nicușor Dan a mai spus că integrarea romilor și eliminarea inegalităților reprezintă responsabilități comune într-o democrație bazată pe respectarea drepturilor omului.)

    Răspunde

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
Adevarul.ro
Urban.ro
Medikatv.ro
Casalux.ro
București.ro
Casa-grădina.ro
Cotidianul RO este parte a Clever Media
Prima TV Prima TV Moldova Prima 4K Prima News primaplay.ro Prima Sport 1 2 3 4 5 Profit.ro Cotidianul.ro Nostalgia Tv Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Cinemaraton Plus Prima Comedy Prima History Prima World Life.ro terrazarandia.ro Agro TV Servus Cluj vatabai.ro