Nicușor Dan transmite un mesaj de solidaritate după cutremurul din Japonia: „România este alături de Japonia în aceste momente dificile”

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis miercuri un mesaj de condoleanțe după cutremurul puternic produs în Japonia, exprimându-și solidaritatea cu poporul japonez și compasiunea față de familiile victimelor.

Deeply saddened by the loss of lives following the earthquake in Japan. My heartfelt condolences go out to the affected families, and I wish a speedy recovery to the injured. Romania stands by Japan in these difficult times. @takaichi_sanae — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) July 29, 2026

Într-o postare publicată pe platforma X, șeful statului a declarat că este profund întristat de pierderile de vieți omenești provocate de seism și a transmis urări de însănătoșire grabnică persoanelor rănite.

„Sunt profund întristat de pierderea de vieți omenești în urma cutremurului din Japonia. Condoleanțele mele sincere se îndreaptă către familiile afectate și le doresc însănătoșire grabnică celor răniți. România este alături de Japonia în aceste momente dificile”, a scris Nicușor Dan, într-un mesaj adresat inclusiv premierului japonez.

România și Japonia

România și Japonia au dezvoltat în ultimii ani relații strânse, cele două state colaborând în domenii precum economia, investițiile, securitatea și cooperarea strategică. Mesajul transmis de președintele României se înscrie în seria reacțiilor internaționale de solidaritate după producerea cutremurului și reafirmă sprijinul Bucureștiului pentru autoritățile și cetățenii japonezi în această perioadă dificilă.

Cutremurul s-a produs marți după-amiază în prefectura Kumamoto, situată pe insula Kyushu. Mișcarea seismică a atins cel mai ridicat nivel pe scara japoneză shindo, care măsoară intensitatea resimțită la suprafață.

„Treisprezece persoane au murit”, a declarat miercuri premierul Japoniei, Sanae Takaichi.

„Au fost confirmate pagube extinse, inclusiv victime, clădiri prăbușite, incendii și drumuri avariate”, a adăugat aceasta.

Autoritățile verifică dacă toate decesele au fost provocate direct de cutremur. Alte șapte persoane au fost grav rănite.