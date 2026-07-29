Nicușor Dan transmite un mesaj de solidaritate după cutremurul din Japonia: „România este alături de Japonia în aceste momente dificile”

Nicușor Dan a transmis un mesaj de solidaritate după cutremurul din Japonia, exprimând condoleanțe familiilor victimelor și reafirmând sprijinul României pentru poporul japonez.

Mădălina Hodea
Nicușor Dan transmite un mesaj de solidaritate după cutremurul din Japonia: „România este alături de Japonia în aceste momente dificile”

Nicușor Dan a transmis un mesaj de solidaritate după cutremurul din Japonia, exprimând condoleanțe familiilor victimelor și reafirmând sprijinul României pentru poporul japonez.

Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj de solidaritate după cutremurul puternic din sudul Japoniei, în urma căruia cel puțin 13 persoane și-au pierdut viața, iar mii de salvatori continuă căutările printre dărâmături. 13 persoane au murit în urma cutremurului cu magnitudinea 7,1 care a lovit sud-vestul Japoniei. Echipele de intervenție caută supraviețuitori într-un centru comercial prăbușit și într-o fabrică avariată. Seismul a provocat incendii și a lăsat zeci de mii de locuințe fără electricitate.

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis miercuri un mesaj de condoleanțe după cutremurul puternic produs în Japonia, exprimându-și solidaritatea cu poporul japonez și compasiunea față de familiile victimelor.

Într-o postare publicată pe platforma X, șeful statului a declarat că este profund întristat de pierderile de vieți omenești provocate de seism și a transmis urări de însănătoșire grabnică persoanelor rănite.

„Sunt profund întristat de pierderea de vieți omenești în urma cutremurului din Japonia. Condoleanțele mele sincere se îndreaptă către familiile afectate și le doresc însănătoșire grabnică celor răniți. România este alături de Japonia în aceste momente dificile”, a scris Nicușor Dan, într-un mesaj adresat inclusiv premierului japonez.

România și Japonia

România și Japonia au dezvoltat în ultimii ani relații strânse, cele două state colaborând în domenii precum economia, investițiile, securitatea și cooperarea strategică. Mesajul transmis de președintele României se înscrie în seria reacțiilor internaționale de solidaritate după producerea cutremurului și reafirmă sprijinul Bucureștiului pentru autoritățile și cetățenii japonezi în această perioadă dificilă.

Cel puțin 13 morți după cutremurul puternic din Japonia. Salvatorii caută oameni prinși sub dărâmături

Cutremurul s-a produs marți după-amiază în prefectura Kumamoto, situată pe insula Kyushu. Mișcarea seismică a atins cel mai ridicat nivel pe scara japoneză shindo, care măsoară intensitatea resimțită la suprafață.

„Treisprezece persoane au murit”, a declarat miercuri premierul Japoniei, Sanae Takaichi.

„Au fost confirmate pagube extinse, inclusiv victime, clădiri prăbușite, incendii și drumuri avariate”, a adăugat aceasta.

Autoritățile verifică dacă toate decesele au fost provocate direct de cutremur. Alte șapte persoane au fost grav rănite.

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