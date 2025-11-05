Noul primar al orașului New York, filmat în club chiar înainte de alegeri

Noul primar al orașului New York, Zohran Mamdani, a fost surprins în mai multe videoclipuri care au devenit virale pe TikTok, în ultimele zile ale campaniei electorale. În imagini, acesta apare dansând, la pupitrul de DJ sau salutând mulțimea într-un club din New York. Clipurile au adunat rapid milioane de vizualizări și sute de mii de comentarii din partea internauților.

Videoclipurile cu politicianul democrat au fost primite cu entuziasm de tinerii utilizatori de pe TikTok. „Oamenii s-au săturat de faptul că bătrânii ne conduc guvernul”, scrie un utilizator. Mai multă lume spune că își doresc tinerețe în conducere:„Bun, avem nevoie de lideri tineri și credibili pentru țara noastră.”

Alt comentariu îl compară pe Mamdani cu Prințesa Diana, pentru că este atât de iubit de oameni. „Nu-l dezamăgi, New York, te rog!”, mai scrie utilizatorul.

Unii internauți observă încăpățânarea lui Mamdani de a merge peste tot îmbrăcat la patru ace: „Angajamentul lui Mamdani pentru a purta costum este legendar.”

Un trend care a prins în comentarii la filmările cu Mamdani din club este „El e primarul meu!”, urmat de locația utilizatorului. Spre exemplu, persoane din Londra, Canada sau Kampala spun de Zohran că este „primarul lor”.

Criticii ridică întrebarea relevanței acestui clip. Un utilizator se întreabă „Ce legătură are asta cu politicile pe care nu le poate îndeplini?” Altul este mai direct în exprimare: „Sunt jenat pentru voi toți”.

Zohran Mamdani a devenit primul primar musulman al New York-ului. Acesta are 34 de ani și și-a construit campania pe o agendă de stânga.

 

