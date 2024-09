Noul sezon din Champions League începe astăzi

Marți, se dă startul în noul sezon din Champions League, care începe cu un format complet schimbat. Încă din prima rundă avem parte de meciuri interesante, pe care le vom prezenta în acest articol.

Mai întâi, iată tot ce trebuie să știi pe scurt despre noul format din Champions League. UEFA a mărit numărul de echipe de la 32 la 36. S-a renunțat însă la formatul cu grupe și se joacă doar sub forma unei singure ligi. Fiecare echipă va disputa 8 meciuri, cu câte 2 echipe din fiecare urnă valorică.

Se face un singur clasament cu cele 36 de echipe, iar primele 8 clasate vor ajunge direct în optimile de finală. Ocupantele locurilor 9-24 vor disputa meciuri de baraj pentru optimi, iar celelalte vor fi eliminate.

Programul meciurilor din prima rundă de Champions League:

Marți, 17 septembrie

Juventus – PSV, ora 19:45

Young Boys – Aston Villa, ora 19:45

Bayern München – Dinamo Zagreb, ora 22:00

Milan – Liverpool, ora 22:00

Real Madrid – Stuttgart, ora 22:00

Sporting – Lille, ora 22:00

Miercuri, 18 septembrie

Bologna – Șahtior Donețk, ora 19:45

Sparta Praga – Salzburg, ora 19:45

Club Brugge – Borussia Dortmund, ora 22:00

Celtic – Slovan Bratislava, ora 22:00

Manchester City – Inter, ora 22:00

PSG – Girona, ora 22:00

Joi, 19 septembrie

Steaua Roșie Belgrad – Benfica, ora 19:45

Feyenoord – Bayer Leverkusen, ora 19:45

Atalanta – Arsenal, ora 22:00

Atletico Madrid – Leipzig, ora 22:00

Monaco – Barcelona, ora 22:00

Brest – Sturm Graz, ora 22:00

AC Milan – Liverpool, duelul echipelor care au 13 trofee de Champions League în palmares

Cel mai interesant meci din această rundă poate fi considerat cel dintre AC Milan și Liverpool. Doar Real Madrid a câștigat mai multe trofee Champions League decât ele. AC Milan a ridicat trofeul de 7 ori, iar Liverpool de 6 ori. Ultima partidă dintre Milan și Liverpool datează din sezonul 2021/2022, din faza grupelor. Atunci, Liverpool a ieșit învingătoare și a câștigat atât acasă, cât și în deplasare.

Manchester City – Inter, echipele se reîntâlnesc după finala din 2023

Asistăm la reeditarea finalei Champions League din 2023 la mai puțin de un an și jumătate distanță. Atunci, Manchester City s-a impus în ultimul act de la Istanbul cu 1-0 și a câștigat în premieră trofeul Champions League. Putem spune clar că și de această dată City este echipa mai în formă. Are un start excelent în Premier League, cu punctaj maxim, în timp ce Inter Milano a fost mai degrabă oscilantă și a făcut și pași greșiți în ultimele runde. Unibet îi oferă cota 1.53 lui City să câștige, rezultatul de egalitate are cota 4.50, în timp ce un succes al lui Inter are 5.80.

Atalanta – Arsenal, un meci promițător

Atalanta este câștigătoarea Europa League din ultimul sezon, în timp ce Arsenal este o echipă care ne-a obișnuit să facă spectacol. Avem, așadar, toate motivele să așteptăm un meci în care să vedem un fotbal de înaltă calitate. Arsenal are un moral bun după succesul din derby-ul londonez cu Tottenham, în timp ce Atalanta a avut un start foarte slab de sezon în Serie A. La casele de pariuri, Arsenal are cota 1.84 pentru un succes, egalul are cota 3.85, iar victoria italienilor are 4.00.

