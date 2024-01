(VIDEO) Novak Djokovic, chinuit de un puști de 18 ani

Novak Djokovic, numărul 1 mondial și campionul en-titre, s-a calificat, duminică, cu emoții în turul doi al Australian Open.

Lui Djokovic i-a dat bătăi de cap croatul Dino Prizmic, locul 178 ATP, venit din calificări.

Djokovic s-a impus după patru ore şi un minut, cu scorul de 6-2, 6-7 (5/7), 6-3, 6-4, în faţa jucătorului care are 18 ani.

Novak a scăpat controlul partidei începând cu setul secund, pierdut la tie-break, și s-a văzut condus și în setul trei înainte de a reveni.

A fost cel mai lung meci al lui Nole în primul tur la un turneu major.

La finalul partidei, sârbul l-a lăudat pe tânărul său adversar, afirmând că putea să câștige meciul.

Jucătorul de 18 ani a avut rezultate foarte bune la juniori, a câștigat Roland Garros în 2023, și în competițiile challenger și anunța înainte de partidă că „o să abordez partida ca pe un meci normal, nu prea stresat. Vreau doar să joc, să fiu relaxat și să dau tot ce am mai bun„. Și așa a fost.

În turul doi, Djokovic va evolua cu învingătorul meciului dintre australianul Alexei Popirin, locul 43 mondial, şi un alt australian, Marc Polmans, locul 156 mondial şi beneficiar al unui wild-card.

