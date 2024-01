Augustin Hagiu acuză televiziunile: Toate armatele de comunicatori s-au pus la bătaie pe agricultori și pe transportatori

Augustin Hagiu, consultant în transporturi, a acuzat într-un interviu acordat aktual24.ro, că în anumite emisiuni s-a luat în derâdere sacrificiile și munca transportatorilor. Fără efect însă, în opinia lui.

Întrebat dacă a fost o revoltă spontană a transportatorilor, pentru că se umpluse paharul, și nu ceva organizat de asociații, de sindicate, acesta a explicat:

Da! Eu am incurajat toti transportatorii pe care ii cunosc, indiferent ca sunt la FORT (Federatia Operatorilor Romani de Transport) sau in alta parte, ca au sau nu culoare politica. I-am incurajat sa sustina aceste proteste. Ca atare, ele au inceput, stiti foarte bine cand. Intamplarea face ca si agricultorii aveau nemultumiri, multi din ei fiind si transportatori, si astfel a inceput aceasta manifestare de protest, in urma cu cinci zile. Am fost rugati sa nu amestecam aici si asociatiile, fiindca s-ar fi spus: ‘Cum, e spontan, dar e organizat de asociatii?’ Si e absolut firesc! Pe de alta parte, asociatiile, cum este FORT, de pilda, s-au saturat sa organizeze proteste si dupa sase ore sa vina Jandarmeria si sa-i zica ‘Parasiti Piata Victoriei’. Ca sa nu mai spun ca nici nu mai ai cum sa intri cu mai mult de cateva camioane in Bucuresti, ca nu-ti mai da nimeni autorizatie. Am fost rugat pe persoana fizica, ca si consultant in transporturi, cu priceperea si expertiza mea, sa sprijin partea de comunicare cu presa. Si chiar asta am facut, cred ca m-ati vazut pe toate posturile de televiziune enuntand solicitarile transportatorilor asa cum au fost ele grupate. Ulterior s-au adaugat si altele, intrucat am avut initial o lista mai scurta, care s-a extins pe masura ce s-au alaturat din ce in ce mai multi protestatari. In prima zi in care am comunicat, si eu si altii, am observat ca s-a dat ordin pe unitate, in anumite directii din presa, sa fiu atacat, sa fiu asimilat politic, ca eu candidez, ca e protestul AUR si asa mai departe. Pentru ca eu inainte de orice sunt un profesionist, m-am retras si am ajutat cu ce am putut, fara sa mai apar la televiziuni. Dupa care am intrat in a doua etapa, in care anumite organisme de presa, in anumite emisiuni, au luat in deradere sacrificiile si munca transportatorilor care au stat si au inghetat pe drumuri, acuzandu-i ca nu au solicitari coerente. Acele televiziuni nu au facut altceva decat sa irite si sa sfideze munca si sacrificiul unor oameni care-si reprezinta interesele fara sa fie politizati si care nu au cum sa lupte, fiindca nu au forta sa lupte cu cei platiti sa denigreze sau sa dea informatii. Toate armatele de comunicatori s-au pus la bataie pe agricultori si pe transportatori, incercand sa duca in derizoriu protestul acestora. Nu le-a iesit insa si ma bucur ca nu le-a iesit.