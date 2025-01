„Nu putem permite ca UE să devină o nouă URSS“

Soluţia pentru a păstra în continuare libertatea de exprimare nu este interzicerea reţelelor de socializare, ci gasirea de cei indrituiți de căi astfel încât materialele incitatoare să fie stopate, dar libertatea de exprimare să se poată manifesta în continuare.

Aceasta este opinia exprimată de preşedintele AUR, George Simion, vicepreşedinte al Partidului Conservatorilor şi Reformiştilor Europeni (ECR), la dezbaterea „Defending Western Values in the European Parliament”, organizată de grupul Conservatorilor şi Reformiştilor din Parlamentul European, ca parte a conferinţei internaţionale „Make Europe Great Again (MEGA)”, eveniment ce se desfăşoară la Bruxelles marţi şi miercuri.

„Fiind preşedintele principalului partid de opoziţie din România, care, aşa cum ştiţi, a fost afectat de anularea alegerilor prezidenţiale din decembrie fără niciun motiv, trebuie să spun că nu a fost prezentată nicio dovadă publicului român sau internaţional. Ieri, Comisia de la Veneţia a spus clar că nu poţi anula alegerile fără să prezinţi publicului nicio probă. De aceea, după conferinţa de astăzi cu Grupul ECR şi celelalte evenimente organizate în aceste zile la Bruxelles, vom organiza o acţiune simbolică de protest în faţa Parlamentului European, la Place de Luxembourg. Dacă oricare dintre invitaţii internaţionali ar dori să participe, protestul va avea loc mâine, la ora 15:00. Sunteţi invitaţii noştri să spuneţi simbolic că susţineţi democraţia, libertatea de exprimare şi poporul român, care acum este foarte furios pe un regim ce nu înţelege tranziţia democratică a puterii”, a declarat George Simion.

El a acuzat faptul că reprezentanţii mişcării conservatoare au fost cenzuraţi pe reţelele sociale.

„Uniunea Europeană era despre libertatea de expresie și opinie. Nu mai e. Era despre bunăstarea omului obișnuit. Nu mai e. Europa era despre pace. Ei bine, nici despre asta nu mai e“, a afirmat cu aceeași ocazie și europarlamentarul AUR, Gheorghe Piperea la același eveniment.

Politicianul a adăugat:

„Birocrația europeană luptă pentru libertate omorând-o. Digital. Cu ajutorul „verificatorilor faptelor” și al „fluericilor”. Cenzurând și aruncând peste zidurile cetății orice dizident. Prin intermediul așa-zisei democrații militante (care nu este deloc o democrație, de vreme ce are nevoie de mijloace de convingere) și al judecății de tranziție (probabil, o tranziție înapoi, în totalitarismul comunist sau fascist). Acest gen de „luptă” atinge substanța ultimă a democrației și a statului de drept. O deterioriează până la dezintegrare.

Elita europeană, ne-aleasă de nimeni, ne impune nouă, oamenilor normali, obișnuiți, ideea lor de luptă cu schimbarea climatică. Această elită salvează planeta inventând și majorând taxe pe amprenta de carbon, irosind bani pe consultanță, lobby și ONG-uri militante, ideologizate într-u schimbarea lumii după chipul și asemănarea finanțatorilor lor. Cauzând faliment economiei europene. Făcând poporul european să fie mai sărac, mai flâmând și mai needucat. Abadonând rolul de lider al inovației, culturii și sănătății publice, în favoarea unui trai de tipul epocii de piatră, unde nu existau surse de … încălzire climatică.

Establishmentul european este foarte interesat și profund implicat în pacea și democrația țărilor terțe. În Venezuela, Belarus și Iran trebuie să fie pace și democrație. Desigur, dar ce-ar fi dacă am redeveni interesați, în mod prioritar, de pacea și democrația de aici, din Europa, ce ar fi dacă șefimea UE nu s-ar mai dovedi complet ignorantă relativ la ceea ce se întâmplă rău și foarte rău în propria curte? De exemplu, în România au fost anulate complet nedemocratic niște alegeri prezidențiale, pe baza unor note informative de la serviciile secrete (Comisia de la Veneția pentru Democrație prin Drept tocmai a spus că asemenea informații nu sunt probe în sensul procedurilor judiciare). Sistemul este pregătit să facă același lucru în Germania, dacă va fi necesar (adică, va ieși din urnă cine nu trebuie) – a spus asta în mod clar și răspicat Thiery Breton, iar oficialii de la Comisia Europeană nu au infirmat …

În Polonia, politicieni din opoziție sunt ținuți în arest preventiv cu lunile sau chiar ani, fără condamnare, fără acuzație chiar. Și tot ei, reprezentanții sistemului, încearcă să ne convingă că este despre democrație și despre ordinea internațională liberală bazată pe reguli …

Este timpul să ne întoarcem la originile Uniunii Europene, când visurile și realizările europene de atunci, de după război, erau mărețe. Nu putem permite ca Uniunea Europeană să devină o nouă Uniune Sovietică – noi, poporul central și est-european, am mai fost acolo și nu vrem ca acel coșmar să se repete … Uniunea Europeană trebuie să rămână o alianță economică a unor state independente și suverane, așa cum s-a prevăzut la origini în tratate. Uniunea Europeană trebuie să fie un slujitor, iar nu un stăpân al poporului și al statelor membre“.