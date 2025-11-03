Nu sunt bani de alocații mărite nici în 2026

Conform Legii nr. 141/2025, care va intra în vigoare pe 1 august 2025, alocațiile de stat vor rămâne la același nivel în 2026 ca în decembrie 2025.

Astfel, majorarea planificată pentru anul viitor nu va mai avea loc, iar politica de înghețare a acestor beneficii va continua.

Cu alte cuvinte, alocațiile riscă să se transforme în sume simbolice

Ținând cont de nivelul accentuat al deteriorării puterii de cumpărare, sumele de care beneficiază copiii de la stat riscă să devină simbolice.

Din nefericire, o astfel de decizie ar putea avea un impact negativ asupra familiilor aflate deja în risc de sărăcie și excluziune socială. Pentru numeroși cetățeni, fiecare bănut primit în plus poate face diferența între o masă caldă pe zi sau un copil care merge la culcare flămând.