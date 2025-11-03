Nu sunt bani de alocații mărite nici în 2026

Conform Legii nr. 141/2025, care va intra în vigoare pe 1 august 2025, alocațiile de stat vor rămâne la același nivel în 2026 ca în decembrie 2025.
Astfel, majorarea planificată pentru anul viitor nu va mai avea loc, iar politica de înghețare a acestor beneficii va continua.
Cu alte cuvinte, alocațiile riscă să se transforme în sume simbolice
Ținând cont de nivelul accentuat al deteriorării puterii de cumpărare, sumele de care beneficiază copiii de la stat riscă să devină simbolice.
Din nefericire, o astfel de decizie ar putea avea un impact negativ asupra familiilor aflate deja în risc de sărăcie și excluziune socială. Pentru numeroși cetățeni, fiecare bănut primit în plus poate face diferența între o masă caldă pe zi sau un copil care merge la culcare flămând.
Dar bani de pensii speciale,de salarii babane, in c.a.,pt magistrati,salarii si beneficii pt parlamentari,pt toate capusele statului,avem??Mai bine alegeri anticipate sa votez aur…despre pensionarii militari,despre rezervisti,nimic dle Bolojan???nu v-ar mai rabda pamantul…nu am jignit pe nimeni
..nu-i dorinta ,poate-i de bine pt romani…nu pt cei ce beneficiaza de el…a fi parlamentar,nu-i o meserie…e o scranteala a celui ce nu a stiut sa voteze…mereu am avut de ales,mizeria mai mica,raul cel mai mic…