O alianță neașteptată împotriva inteligenței artificiale și a Big Tech

Proiectele pentru mari centre de date necesare inteligenței artificiale au reușit să-i unească pe simpatizanții ambelor partide din SUA, ba chiar și pe cei de la extremele spectrului politic. Un sondaj recent realizat de Gallup arată că șapte din zece americani se opun construirii unui centru de date în districtul lor. Mulți sunt îngrijorați de proiecte care ar putea să se dezvolte în secret și să reducă accesul la apă și electricitate în vecinătate.

Activiștii spun că intensitatea reacției împotriva centrelor de date dezvăluie nemulțumirea americanilor față de sisteme politice și economice construite în defavoarea lor. Centrele de date, susținute adesea de giganți tehnologici și dezvoltate repede, pot deveni simboluri concrete prin care un publicul încearcă să se opună unor interese puternice și lipsite de suficientă responsabilizare. Centrele de date sunt ”o manifestare fizică a tuturor anxietăților pe care oamenii le resimt în legătură cu inteligența artificială și economia”, a declarat guvernatorul statului Utah, Spencer Cox (republican), într-un interviu luna trecută. Cox, care s-a confruntat cu reacții negative din cauza sprijinului său pentru un proiect de centru de date, a spus că oamenii simt că „acesta este ceva împotriva căruia pot lupta”.

Simpatizanții MAGA, speriați că AI îi va ”șterge de pe fața pământului”

În weekendul care a trecut, în SUA au avut loc 142 de proteste in 42 de state. Ținta lor au fost proiectele pentru mari centre de date. Protestele sunt organizate atât de grupări socialiste, cât și de simpatizanți importanți ai miscarii MAGA. Printre organizatori se numără Amy Kremer, membră a fostei mișcări ultraconservatoare Tea Party, din cadrul Partidului Republican. Kremer a înființat organizația ”Women for Trump” și a ajutat si la organizarea protestelor de pe 6 ianuarie 2020, de la Capitoliu. Acum, activista Kremer conduce organizația Humans First, care a pus la cale sutele de proteste din SUA. ”Cred că este cea mai importantă luptă a noastră. Această tehnologie ne poate șterge de pe fața pământului”, spune Kremer.

Anti-imperialiștii se tem de militarizare și supraveghere generalizată

Pe de altă parte, opoziția față de aceste centre a devenit un punct de convergență pentru mișcările de stânga. Conectează preocupările ecologiste, criticile la adresa marilor companii tehnologice, activismul pentru drepturile imigranților, cauzele comunităților indigene și ideile de ”anti-imperialism”. Democratic Socialists of America (DSA) leagă dezvoltarea centrelor de date de creșterea facturilor la utilități și de acumularea puterii economice de către marile companii tehnologice, scrie City Journal. Grupurile care se revendică drept ”anti-imperialiste” descriu inteligența artificială drept un instrument folosit pentru supraveghere și militarizare. Activiștii anti-ICE argumentează că centrele de date sprijină operațiunile de aplicare a legislației privind imigrația și contribuie la extinderea supravegherii populației.

O temă care intră în campaniile electorale americane

Senatorul Bernie Sanders cere interzicerea centrelor de date. Într-un district din Texas unde Donald Trump a obținut 82% din voturi în 2024, construcția centrelor de date a fost interzisă. Măsuri similare au fost luate și în California. Politicienii spun că atitudinea publicului s-a schimbat și încearcă să răspundă nemulțumirilor alegătorilor. În Missouri, alegătorii au sancționat consilieri locali care aprobaseră un astfel de proiect, scrie DailyHerlad.

AI mănâncă energie, apă și terenuri

Opoziția față de centrele de date pleacă de la folosirea terenurilor într-un context în care locuințele sunt tot mai greu de găsit, presiunea asupra prețurilor deja ridicate la energie și impactul asupra mediului. Spre deosebire de alte industrii mari consumatoare de resurse, centrele de date creează puține locuri de muncă, scrie The Guardian. Nemulțumirea este mai puternică în comunitățile cu venituri mici, unde oamenii percep un schimb inechitabil: companiile tehnologice obțin profit din resursele locale, oferind puține beneficii. La scară globală, amprenta de carbon ar putea crește rapid, iar temerile legate de AI – pierderea locurilor de muncă, dezinformarea sau riscurile majore pentru societate – amplifică reacția publică. Pe de altă parte, un sfert dintre americani folosesc deja inteligența artificiala în viața de zi cu zi.

Investiții de mii de miliarde de dolari

Până la sfârșitul anului 2025, peste 1.400 de centre de date dedicate inteligenței artificiale fuseseră deja construite sau au aprobarea pentru a fi construite în Statele Unite. Alte numeroase proiecte au fost propuse în 2026. La inceputul acestui an, Bloomberg informa ca, la nivel global, ar putea fi investiți aproximativ 3 trilioane de dolari până în 2030 în infrastructura necesară dezvoltării inteligenței artificiale – centre de date, echipamente de calcul și capacități suplimentare de alimentare cu energie.

Centrele de date convenționale au de obicei cereri energetice de ordinul zecilor de megawați, în timp ce centrele dedicate inteligenței artificiale pot depăși 100 MW, iar unele proiecte planificate ajung la scara gigawaților.