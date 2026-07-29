O angajată CFR, lovită în cap cu receptorul de telefon de o persoană străină

O angajată a CFR SA care ocupă funcția de impiegat de mișcare a fost agresată fizic în Biroul de Mișcare de o persoană din afara companiei care a pătruns ilegal în spațiul restricționat. Agresorul a lovit-o cu receptorul telefonic și a distrus echipamente de birou.

Stefan Lupu - Reporter special
O angajată CFR, lovită în cap cu receptorul de telefon de o persoană străină

O angajată a CFR SA care ocupă funcția de impiegat de mișcare a fost agresată fizic în Biroul de Mișcare de o persoană din afara companiei care a pătruns ilegal în spațiul restricționat. Agresorul a lovit-o cu receptorul telefonic și a distrus echipamente de birou.

Un incident violent a avut loc pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate (SRCF) Iași, unde un impiegat de mișcare aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu a fost agresat fizic în propriul birou de o persoană din afara companiei. Agresorul a pătruns fără drept în spațiul restricționat și a lovit-o pe angajată în zona capului cu receptorul telefonului, distrugând totodată o parte din aparatură.

Pătrundere ilegală și violență extremă în Biroul de Mișcare

Potrivit informațiilor oficiale transmise de reprezentanții SRCF Iași, evenimentul s-a petrecut în timpul programului de lucru al salariatei. O persoană neautorizată a reușit să pătrundă fără drept în interiorul Biroului de Mișcare, spațiu restricționat pentru persoanele neautorizate. În Biroul de Mișcare se iau decizii privind circulația trenurilor – de la alocarea liniilor de garare, până la ce trenuri opresc, ce trenuri trec, pe ce linie, dacă opresc sau nu opresc în respectiva stație. 

În loc să respecte regulile de acces în zonele cu regim special, individul a recurs la acte de violență fizică, lovind-o pe angajată în zona capului cu receptorul telefonic de la post. În urma conflictului, pe lângă agresiunea fizică directă, au fost avariate și bunuri din dotarea unității, respectiv monitorul calculatorului și telefonul de serviciu folosite pentru coordonarea activității gării.

Îngrijiri medicale și sesizarea organelor de anchetă

Din fericire, în urma agresiunii, salariata nu a necesitat intervenția ambulanței sau îngrijiri medicale de urgență pe loc, dar a fost înlocuită din tură pentru a i se acorda sprijin. Ulterior, aceasta s-a deplasat la o unitate medicală din municipiul Bacău, unde medicii i-au acordat îngrijirile necesare și i-au eliberat documentația aferentă, stabilind că are nevoie de două zile de îngrijiri medicale.

Autoritățile competente au fost sesizate de urgență și au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs agresiunea. Reprezentanții căilor ferate reamintesc că pătrunderea fără drept în spațiile de lucru cu acces restricționat ale C.N.C.F. „C.F.R.” S.A. întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de violare a sediului profesional, prevăzută de art. 225 din Codul penal, la care se adaugă acuzații suplimentare în funcție de gravitate.

Poziția SRCF Iași. Toleranță zero față de agresiuni

Conducerea Sucursalei Regionale de Căi Ferate Iași a transmis un mesaj pe rețelele de socializare, subliniind că manifestă o politică de toleranță zero față de orice formă de violență îndreptată împotriva personalului. Orice amenințare sau faptă care pune în pericol integritatea angajaților ori siguranța circulației feroviare va fi raportată imediat instituțiilor statului.

Compania a dat asigurări că va oferi întreg sprijinul necesar angajatei agresate și va colabora strâns cu organele de anchetă pentru ca persoana vinovată să suporte rigorile legii. Reprezentanții CFR subliniază că siguranța personalului care asigură zi de zi fluența și securitatea traficului feroviar rămâne o prioritate absolută.

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4 comentarii

  1. Și eu am trecut printr-o situație asemănătoare,persoana care a intrat în biroul de mișcare m-ia aplicat o palmă peste fata.In urma cercetărilor conducerea de la acea vreme a vrut să îmi desfacă contractul de munca. Eu am mers pe cont propriu,l-am dat în judecată pe individul respectiv dar pedeapsa pe care a primit-o a fost de risul lumii.

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  2. Se stie foarte bine ca ceferistii au o meserie periculoasa. De acum ar trebui sa primeasca spor de periculozitate telefonica.

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  3. Asta nu-i nimic.Cand Nikki Santoro (Casino) i-a dat in cap,la vlajganul ala de la coada vacii,cu receptorul in cap,a avut grija sa-i spuna si ca daca-l mai face de ras in fata sefului (De Niro) il ingroapa cu mana lui in nenorocitul de desert de la periferia maretului Las Vegas.

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