O elevă premiată și-a înjunghiat pedagogul

Situație șocantă la Oradea. Un pedagog de la Colegiul Tehnic „Traian Vuia” a fost înjunghiat în torace, luni dimineaţă, de o elevă de clasa a X-a cazată la internat, premiantă anul trecut.

Bărbatul înjunghiat în zona toracelui a fost deja supus unei intervenţii chirurgicale. „Pacientul era conştient şi cooperant la momentul în care a ajuns la Unitatea de Primiri Urgenţe”, a declarat şeful UPU- SMURD Bihor, dr. Hadrian Borcea.

Potrivit inspectorului şcolar general al judeţului Bihor, Horea Abrudan, incidentul nedorit s-a produs luni dimineaţă şi a fost sesizat Poliţiei Bihor în jurul orei 9,00 prin 112.

„Ce vă pot spune este că o elevă de clasa a X-a ar fi înjunghiat azi dimineaţă un pedagog de noapte. Am fost acolo, nu am avut cu cine vorbi, este şi era o anchetă de desfăşurare, cu reprezentanţi de la instituţiile statului, de la Procuratură, de la Poliţie şi am vorbit foarte puţin cu doamna directoare. Ea mi-a spus că este o elevă foarte bună la învăţătură, care a avut anul trecut cea mai mare medie din clasă, implicit bursieră, care nu a avut probleme de comportament, nu a lipsit mult de la şcoală, un copil normal”, a declarat, pentru AGERPRES, şeful IŞJ, Horea Abrudan.

Directoarea Colegiului Tehnic ”Traian Vuia”, Alina Coste, a declarat pentru mass-media locală că totul ar fi pornit de la faptul că eleva a fost surprinsă în cameră cu un băiat.

Pe la mijlocul lunii octombrie, Colegiul Tehnic „Traian Vuia” Oradea anunța că angajează, printre altele, un pedagog pentru Campus Oradea.