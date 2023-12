O panoramă a Lumii la final de 2023

Se întrevede o schimbare radicală de paradigmă la nivelul întregii Lumi. Entropia este, ca de obicei, în creștere pentru modificările esențiale în politicile naționale și în geopolitică, în economie și sistemele financiare cunoscute până acum, în organizarea socială și în formele de manifestare culturală ale diverselor civilizații.

Chiar dacă fiecare are părerile și adevărurile sale ori unele dobândite (și păstrate cu încăpățânare), schimbările previzibile se bazează pe date și fapte reale. Cine nu știe, nu poate sau nu vrea (sic!) să le vadă, refuză de fapt să accepte că lucrurile ar putea să stea și altfel decât crede sau își dorește cineva. Refuzul acesta se numește „disonanță cognitivă”. Să vă spun care este Marele Secret? De fapt, nu există nici un secret, totul este disponibil, accesibil, dacă vrei să cauți, să afli, să înțelegi și să faci conexiunile, cu o gândire independentă, eliminând treptat analfabetismul funcțional care face ravagii în orice societate.

De ce ar trebui să ne preocupe asta? Simplu, pentru că ne privește direct și indirect, în toate privințele. Cei mai mulți oameni știu sau simt intuitiv că formele de organizare ale Lumii și vieții sunt greșite, că funcționează deseori aberant, abuziv. Dar nu fac nimic. Doar constată și se lamentează. Ce ar putea să facă? se întreabă cei mai mulți. Ar putea să spună NU de câte ori ceva nu le sună corect. Dar frica, uneori o frică atavică, îi oprește să facă asta. Totuși, se pare că unora nu le este frică și fac lucruri concrete, iar datele și faptele curente atestă că e așa.

De mai mulți ani și, accelerat în ultima vreme, în jurul nostru se poartă o luptă aproape nevăzută, dar intensă, dură și cu consecințe radicale. Are loc un război neconvențional violent între două sau mai multe tabere antagonice. Unii le numesc sintetic lupta dintre Bine și Rău, dintre Adevăr și Minciună, dintre Lumină și Întuneric etc. Doar că între alb și negru au existat mereu numeroase nuanțe de gri. Ce a devenit limpede este confruntarea dintre globaliști și anti-globaliști. Aceștia din urmă pot să fie suveraniști, interesați de propria autodeterminare, dar pot să fie și puteri dornice să înlocuiască actuala hegemonie cu alta, a lor, fie și parțial. Vom vedea, aici sunt multe de amănunțit pentru o înțelegere corectă. Poate cu alt prilej.

Deocamdată ne interesează o perspectivă amplă și, mai ales, punerea în context. Disonanța cognitivă este o „boală” de care suferă o parte semnificativă a oamenilor. De ce? Pentru că așa au fost învățați. De mici. Cum? Prin educație de diverse feluri. Dacă îi ceri unui copil, cu vârsta de cel mult cinci sau șase ani, să traseze cel mai bun drum între punctele A și B, el va desena o linie sinuoasă, ocolitoare. Tu îi spui, apoi, că linia dreaptă este cel mai scurt drum între două puncte. Iar el îți va replica, senin, că i-ai cerut cel mai bun drum, nu cel mai scurt.

Și are dreptate. Încă nu a fost „contaminat” de educație… Deformarea intervine agresiv și timpuriu asupra noastră, peste tot, în societate, în școală, chiar acasă (după ce nu mai ești lăsat să „copilărești”), prin „programe” de televiziune și radio, rețele sociale pline de influenceri („televiziunea l-a făcut purtător de cuvânt pe prostul satului, iar Internetul l-a făcut vedetă”), prin muzică, filme, cărți, publicitate etc. Prin sărbători „legale” noi cu miză de condiționare a creierului. Chiar pe stradă, prin nenumăratele interdicții și semne de circulație din societatea așa-zis occidentală. În multe orașe mari din Africa și Asia, de exemplu, se circulă fără semafoare, treceri de pietoni, limitări de viteză etc. și nu se întâmplă aproape nimic grav. Localnicii se protejează unii pe alții în mod firesc, un european sau nord-american intră în panică, nu știe ce să facă. El a fost „educat”, condiționat pas cu pas, iar într-o lume natural liberă și funcțională se blochează.

Lumea este programată de globaliști și se încearcă un control total potrivit unui plan care a devenit mai de curând evident, dar e aplicat în trepte de sute, poate chiar mii de ani. Teoria conspirației? Nu. E realitatea unei conspirații derulată insistent pentru un control total. Banii și puterea au fost demult dobândiți. În grade și cantități greu de imaginat pentru oamenii obișnuiți. 11 mari companii transnaționale dețin alte câteva sute de companii și instituții din toate domeniile, inclusiv bănci, iar deasupra lor, trei mari transnaționale le controlează pe toate: Vanguard, Black Rock și State Street. Și ce dacă? Bravo lor, nu au băut, nu au fumat, nu au spart banii la păcănele, au pus ban peste ban și au făcut averi impresionante. Noi, nu. De ce? Asta e altă poveste, lungă.

Din ce s-au făcut averile astea de triliarde, catraliarde? Se știe, nu e nici un secret, de fapt. Au dat împrumuturi cu camătă, au speculat dobânzile și, mai târziu, bursele de mărfuri și bunuri. Au pus sub control financiar statele și indivizii. Adică au decis cine și cum conduce, având grija să-i selecteze pe cei ultra-șantajabili. Normal, țările deveniseră corporațiile lor. Cu concursul direct al instituțiilor de forță au pus la punct și derulat metodic traficul de carne umană vie – sclavi, apoi rețele de prostituție cu adulți și minori. La fel, traficul de stupefiante, de organe, industria pornografică. Bani mulți din astea, cei mai mulți. Nuuuu se poaaaate! Ba bine că nu. Restul în enorme și aproape exclusive vânzări alimentare, de bunuri și servicii. Au cumpărat și controlat aproape toate mijloacele importante de informare în masă – mass-media. Exemple, dovezi? Nenumărate.

Trecem repede, acum, peste faptul că, public, au anunțat și au încercat să pună în operă transumanismul, preluarea controlului prin Inteligență Artificială, promovarea neomarxismului, anularea culturii. Dezmăț oficial. Restrângerea abuzivă a drepturilor și libertăților elementare prin plandemie, vaccinuri inutile, ba chiar periculoase. În măsura în care loturile de vaccinuri (folosite de fapt ca o testare ad hoc, pe viu) nu au fost soluție salină sau vechiul vaccin gripal, ci cele cu arnm (că nu pot să-i zic altfel), rata morților subite și nejustificate a crescut în 2023 cu multe zeci de procente față de anii anteriori în Europa și America de Nord. Din fericire, în România a fost de doar 2%, iar în Bulgaria de 1,5%. Iarăși ne-am dovedit „codași”.

Apoi „operațiunea specială în Ucraina” a Rusiei, din februarie 2022, numită oficial război de agresiune, deși rușii ar fi putut să rezolve totul în cel mult o lună. Dar au lucrat aproape chirurgical, în diverse „pungi” esențiale de interes. Altă poveste lungă. Embargoul și ajutoarele financiare și militare nu prea au folosit la ceva. În măsura în care ele nu au ajuns în buzunare private și pe piețele traficanților de armament. Apoi marea Lebădă Neagră a Războiului dintre Israel și Hamas. Cum să numești, totuși, război, o confruntare dintre un stat și o grupare teroristă, pe care, de altfel chiar autorități israeliene au recunoscut că au inventat-o și susținut-o financiar și logistic ca să controleze mai bine populația palestiniană?!

Lăsăm deocamdată deoparte proiectul Canalului Ben Gurion, paralel cu Canalul Suez, care ar fi legat Marea Roșie de Mediterana, trecând fix prin Gaza. La fel, amânăm comentarea proiectului de exploatare a imensei pungi de gaze naturale din Mediterana, aflată în fața aceluiași teritoriu palestinian Gaza. Și iată că, recent, pentru prima oară în istorie, Congresul american a respins propunerea guvernului Biden de a susține financiar (cu alte vreo 32 de miliarde de dolari), atât Ucraina, cât și Israel. Sacul s-a cam golit sau deciziile au început să le ia alții?

Mândră Lume Nouă! Cum să nu-i admiri pe acești oameni, mereu aceeași (zic gurile rele, la care nu plecăm urechea…), care, trecându-și ștafeta cu grijă, au perpetuat un plan amănunțit de subjugare totală?! Chiar dacă, acum, pare eșuat. Cum să nu lauzi golanii din găștile de cartier care au fost lăsați, chiar încurajați să ia frâiele țărilor și să facă șmen la nivel național și planetar?! Tratez cu bășcălie lucruri deosebit de grave? Nu, cu ironie cinică. Se știe că popoarele latine nu sunt imposibil de guvernat, dar că e inutil. Ele vor face tot ce vor, în cea mai mare măsură.

S-ar cuveni, poate, să scriu mai multe și despre partea sau părțile opuse. Las pe altădată. Deocamdată, foarte pe scurt, semnalez că mișcarea e foarte amplă, țările BRICS și cele care vor să se asocieze din 2024 (mai puțin Argentina, cică…) dețin mai mult de jumătate din populația lumii, din PIB-ul mondial. Și au început să facă schimburi de bunuri și produse în altă monedă decât dolarul american sau euro. În monedele lor naționale. Cu acoperire în aur, argint sau alte valori și resurse. Fenomenul de de-dolarizare, lansat în anii 1970 cu petro-dolarii, devine… viral.

Circa 70% din dolarii SUA se află în străinătate, fie cash, fie sub forma bonurilor de tezaur. Inclusiv așa numiții „euro-dolari”. Dar foarte mulți se află în Orient. Și Rusia are mulți dolari sau bonuri de tezaur SUA. Chiar dacă economiile unor state se bazează pe rezervele de dolari, unele au început să le vândă în pierdere (doar 60-70 cenți la dolar). Făcând acest lucru, Japonia, de exemplu a început să își doboare economia națională. Iar dolarul în SUA s-a menținut și crește ușor, artificial însă, doar ca să cadă de la și mai mare înălțime. Rezerva Federală (care nu este deloc o instituție națională americană) nu a mai tipărit US$ din 2017. Oricum valoarea reală a monedei americane nu mai are acoperire. E doar „hârtie” sau iluzie electronică. Lansarea la apă a CBDC are toate șansele să se scufunde imediat cum iese în larg. Așteptăm evoluțiile ulterioare. Războiul mondial continuă și nu ne va fi ușor.

Horia Barna

decembrie 2023