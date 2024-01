O stewardesă româncă a filmat un OZN

Mare parte din presa britanică a preluat astăzi mărturia unei stewardese cu nume românesc după ce aceasta a declarat că a văzut și filmat un OZN. Denisa Tănase crede că a surprins extratereștri în timp ce zbura din Marea Britanie în Polonia.

Denisa, în vârstă de 36 de ani, era de serviciu pe zborul de la Luton la Syzmany, în Polonia, când, în timp ce traversa Europa, a văzut o priveliște uimitoare pe fereastră. Și-a luat telefonul și a făcut un videoclip – și nu s-a mai gândit la asta.

Dar, când a aruncat o privire înapoi la ceea ce filmase, a fost șocată.

„A fost o formă ciudată, ca un cerc care clipește roz. La început, ne-am gândit că poate este o reflectare a uniformei noastre roz, dar în videoclip puteți vedea mișcarea – puteți vedea că zboară.”

În ciuda faptului că a fost confuză de ceea ce a surprins pe film, Denisa nu a fost speriată sau îngrijorată.

Denisa, care locuiește acum în Corby, Northamptonshire, a declarat: „Sunt stewardesă de un an și nu am văzut niciodată așa ceva. Nu puteam vedea nimic cu ochiul liber. Dar când am verificat videoclipul 20 de minute mai târziu, am văzut obiectul și am vorbit cu pilotul pentru a-l întreba dacă știau ceva. Toată lumea era confuză – nu văzuseră nimic în timp ce zburau și nici nu fuseseră turbulențe“.

Și, cu toate că mereu s-a întrebat dacă viața extraterestră ar putea exista, acum este sigură că există.

Denisa a spus: „Am fost doar fericită că am prins ceva pe film. M-am și gândit: «Cum este posibil așa ceva?»”

„Am mai văzut lucruri pe internet și m-am gândit, «hmm, acesta ar putea fi Photoshop», dar acum le-am avut și eu în video. De aceea, cu siguranță cred mai mult decât înainte. Familia și prietenii mei cred că cu siguranță că a fost vorba despre extratereștri. Soțul meu a spus: «Tu ești soția mea, te cred».”

Denisa, care a călătorit prin toată Europa datorită meseriei sale, nu a mai văzut niciun alt OZN de la incidentul de săptămâna trecută și continuă să lucreze în mod normal.