O vedetă TV pro-Kremlin denunță „cenzura” după ce Franța a decis expulzarea

Vedeta televiziunii ruse Xenia Fedorova l-a acuzat vineri pe președintele francez Emmanuel Macron și guvernul său de cenzură. Anterior, Franța dispusese expulzarea sa din țară și înghețarea activelor sale.

Fedorova, fostă șefă a postului de știri RT France, susținut de Kremlin, a stârnit în repetate rânduri controverse prin răspândirea propagandei pro-Kremlin în mass-media franceză, scrie Politico.

Le gouvernement d’Emmanuel Macron a décidé que mes propos tenus publiquement sur les plateaux de CNEWS et d’Europe 1, ainsi que mes chroniques publiées dans les pages du JDNews, représentaient un danger immédiat pour la République, et a prononcé mon expulsion en urgence absolue.… — Xenia Fedorova (@xfedorova) July 31, 2026

Acuzată de „destabilizarea ordinii publice” și răspândirea de „dezinformare”

În primele sale comentarii publice referitoare la ordinul de expulzare, femeia în vârstă de 46 de ani a acuzat guvernul francez că exercită „presiune politică” și practică „cenzura opiniilor care nu se aliniază cu narațiunea oficială”.

„Guvernul lui Emmanuel Macron a decis că declarațiile mele publice reprezentau un pericol imediat pentru Republică”, a scris ea pe rețelele de socializare. „Comportamentul meu constă în faptul că locuiesc în Franța de aproape zece ani cu respectarea legii, îmi plătesc taxele, dar și că am o opinie și o exprim în cadrul activității mele de jurnalist”, a adăugat aceasta.

Potrivit ordinului de expulzare consultat de cotidianul Libération, Fedorova este acuzată de „destabilizarea ordinii publice”, răspândirea de „dezinformare” și că a acționat „ca un canal pentru campaniile de dezinformare conduse de autoritățile ruse”.

Fedorova a condus RT France înainte ca postul să fie închis în 2023 ca urmare a sancțiunilor Uniunii Europene. Ulterior, ea a devenit o prezență constantă la posturile de televiziune de dreapta deținute de miliardarul conservator francez Vincent Bolloré. Acesta este o figură influentă și este acuzat că își folosește imperiul media pentru a influența politica franceză.

Arest la domiciliu pentru vedeta TV pro-Kremlin

Potrivit unui decret guvernamental consultat de Politico, Franța a înghețat activele Xeniei Fedorova pentru o perioadă de șase luni, începând de joi, decizie pe care comentatoarea a declarat că o va contesta în instanță.

În prezent, Fedorova se află în arest la domiciliu și are interdicția de a lucra pe teritoriul Franței, însă relațiile diplomatice slabe dintre Paris și Moscova ar putea face dificilă deportarea sa.