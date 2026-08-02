O vedetă TV pro-Kremlin denunță „cenzura” după ce Franța a decis expulzarea

Xenia Fedorova a apărut în repetate rânduri în presa franceză, preluând și promovând mesajele Rusiei privind Ucraina, NATO și securitatea europeană. 

Redactia Cotidianul - redactor
O vedetă TV pro-Kremlin denunță „cenzura” după ce Franța a decis expulzarea

Sursa: Captură X Xenia Federova

Xenia Fedorova a apărut în repetate rânduri în presa franceză, preluând și promovând mesajele Rusiei privind Ucraina, NATO și securitatea europeană. 

Vedeta televiziunii ruse Xenia Fedorova l-a acuzat vineri pe președintele francez Emmanuel Macron și guvernul său de cenzură. Anterior, Franța dispusese expulzarea sa din țară și înghețarea activelor sale.

Fedorova, fostă șefă a postului de știri RT France, susținut de Kremlin, a stârnit în repetate rânduri controverse prin răspândirea propagandei pro-Kremlin în mass-media franceză, scrie Politico.

Acuzată de „destabilizarea ordinii publice” și răspândirea de „dezinformare” 

În primele sale comentarii publice referitoare la ordinul de expulzare, femeia în vârstă de 46 de ani a acuzat guvernul francez că exercită „presiune politică” și practică „cenzura opiniilor care nu se aliniază cu narațiunea oficială”.

„Guvernul lui Emmanuel Macron a decis că declarațiile mele publice reprezentau un pericol imediat pentru Republică”, a scris ea pe rețelele de socializare. „Comportamentul meu constă în faptul că locuiesc în Franța de aproape zece ani cu respectarea legii, îmi plătesc taxele, dar și că am o opinie și o exprim în cadrul activității mele de jurnalist”, a adăugat aceasta.

Potrivit ordinului de expulzare consultat de cotidianul Libération, Fedorova este acuzată de „destabilizarea ordinii publice”, răspândirea de „dezinformare” și că a acționat „ca un canal pentru campaniile de dezinformare conduse de autoritățile ruse”.

Fedorova a condus RT France înainte ca postul să fie închis în 2023 ca urmare a sancțiunilor Uniunii Europene. Ulterior, ea a devenit o prezență constantă la posturile de televiziune de dreapta deținute de miliardarul conservator francez Vincent Bolloré. Acesta este o figură influentă și este acuzat că își folosește imperiul media pentru a influența politica franceză.

Arest la domiciliu pentru vedeta TV pro-Kremlin

Potrivit unui decret guvernamental consultat de Politico, Franța a înghețat activele Xeniei Fedorova pentru o perioadă de șase luni, începând de joi, decizie pe care comentatoarea a declarat că o va contesta în instanță.

În prezent, Fedorova se află în arest la domiciliu și are interdicția de a lucra pe teritoriul Franței, însă relațiile diplomatice slabe dintre Paris și Moscova ar putea face dificilă deportarea sa.

Distribuie articolul pe:

3 comentarii

  1. „Мистер” Putin este CEL MAI MARE CRIMIAL al Rusiei impreuna cu Stalin ! diferenta intre ei ? = Stalin NU era rus, Putineste rus si i-si UCIDE propriul popor …

    Răspunde

  3. Hmm! Daca e cenzura, mă întreb cum au ajuns declarațiile ei în spațiu public?
    Doua din una, e cenzura franceza sau kk rusească. Punct.

    Răspunde

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
Adevarul.ro
Urban.ro
Medikatv.ro
Casalux.ro
București.ro
Casa-grădina.ro
Cotidianul RO este parte a Clever Media
Prima TV Prima TV Moldova Prima 4K Prima News primaplay.ro Prima Sport 1 2 3 4 5 Profit.ro Cotidianul.ro Nostalgia Tv Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Cinemaraton Plus Prima Comedy Prima History Prima World Life.ro terrazarandia.ro Agro TV Servus Cluj vatabai.ro