O zodie trebuie să aibă grijă la „prieteni“

Berbec

21 martie – 19 aprilie

Această săptămână se anunță a fi vibrantă, dinamică și productivă. Vei socializa mult, dar nu te grăbi să-ți adaugi toate noile cunoștințe ca prieteni. S-ar putea să-și dorească pur și simplu ceva de la tine. Marți ar putea fi o zi activă, plină de emoții pozitive. Ascultă mai mult sfaturile colegilor tăi și lucrează împreună, încercând să nu încalci ambițiile și interesele celorlalți. Simțul umorului te va ajuta să eviți scandalurile și conflictele.

Taur

20 aprilie – 20 mai

Săptămâna aceasta va trebui să-ți aperi interesele, ceea ce poate fi foarte dificil uneori. Fii sincer și imparțial. Deși va fi dificil să controlezi situația actuală, se pare că nu știi totul. Nu sta acasă în weekenduri; petrecerea timpului vizitându-ți prietenii sau pur și simplu la plimbare este ideală.

Gemeni

21 mai – 20 iunie

Munca ta va fi destul de reușită. Relațiile cu partenerii străini sau din afara orașului se pot intensifica. Te poți baza pe oferte promițătoare și întâlniri reușite. Situația ta financiară se va îmbunătăți. Pur și simplu nu te lăsa pradă emoțiilor; rămâi calm. Amintește-ți, în mare măsură îți creezi propria lume, așa că trateaz-o cu grijă și atenție.

Rac

21 iunie – 22 iulie

Nu lua decizii pripite. S-ar putea să te simți confuz în situația actuală și să ai nevoie de o pauză, dar indecizia va complica și lucrurile. Nu refuza ajutorul din exterior; puterea și capacitățile tale sunt limitate. Trebuie să termini ceea ce ai început și să faci un bilanț.

Leu

23 iulie – 22 august

Această săptămână este plină de contraste, provocări și tensiune. Cheia succesului este să rămâi optimist și să-ți menții calmul în orice situație. Prima jumătate a săptămânii poate fi petrecută cu treburi casnice și clarificarea neînțelegerilor. S-ar putea să te simți oarecum izolat. Dar până joi, vei fi chiar în mijlocul lucrurilor.

Fecioară

23 august – 22 septembrie

După ce ai finalizat sarcinile acumulate în prima jumătate a săptămânii, vei putea să te relaxezi puțin și să-ți exprimi creativitatea. Nu respinge gândurile interesante și ideile originale care îți vin. S-ar putea chiar să ai ocazia să începi să implementezi unele dintre ele. Dacă apar întrebări tulburătoare, încearcă să le clarifici diplomatic.

Balanță

23 septembrie – 22 octombrie

Nu rata oportunitățile favorabile pe care soarta ți le va oferi în această săptămână. Totul va curge ușor, ca de la sine. În prima jumătate a săptămânii, chiar și munca de rutină va aduce plăcere, darămite activități semnificative și creative. Cu toate acestea, partenerul tău te-ar putea dezamăgi.

Scorpion

23 octombrie – 21 noiembrie

În această săptămână, nicio problemă banală din sfera informației nu va fi o problemă pentru tine. Autoritatea ta la locul de muncă va crește. Vei avea șansa de a ocupa o poziție de conducere în afaceri și vei primi o creștere salarială. Vei putea demonstra abilități intelectuale ridicate, ceea ce ar putea fi un pas semnificativ către avansarea în carieră.

Săgetător

22 noiembrie – 21 decembrie

Ai multe idei interesante și planuri noi, dar trebuie să te concentrezi pe cele mai promițătoare, deoarece nu vei putea implementa totul dintr-o dată. Ia în considerare o nouă sursă de venit. Merită să dedici ceva timp stabilirii unor conexiuni de afaceri.

Capricorn

22 decembrie – 20 ianuarie

În această săptămână, s-ar putea să simți nemulțumire față de tine însuți și tristețea de toamnă. Încearcă să vezi lumina de la capătul tunelului. Cel mai bine este să planifici o întâlnire cu prietenii pentru vineri și să mergi la teatru sau la un concert în weekend. Acest lucru te va ajuta să găsești armonia interioară.

Vărsător

21 ianuarie – 18 februarie

Încearcă să nu te lauzi prea mult cu realizările tale. Prima jumătate a săptămânii este cea mai bună pentru a completa și corecta orice imperfecțiuni în orice domeniu. Cu cât arăți mai mult altruism și sprijin celorlalți, cu atât schimbările din viața ta vor fi mai pozitive. Noi proiecte și planuri vor apărea, vor fi implementate cu succes și vor genera venituri.

Pești

19 februarie – 20 martie

Nu lua prea în serios ceea ce se întâmplă în jurul tău și nu dramatiza prea mult. Și asta va trece. Merită să iei în considerare îmbunătățirea abilităților tale profesionale sau învățarea unei noi profesii. Copiii ar putea avea nevoie de sfaturile tale; încearcă să recunoști acest lucru înainte de a face greșeli.