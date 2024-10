Ofertă bogată la Festivalul Naţional de Teatru

Festivalul Naţional de Teatru, ediţia a 34-a, sub semnul „Dramaturgiilor Posibiliului”, începe vineri, 18 octombrie.

A 34-a ediţie a Festivalului Naţional de Teatru se desfăşoară la Bucureşti între 18 şi 28 octombrie.

„Spectacolele care vor fi prezentate anul acesta la Bucureşti nu alcătuiesc o „vitrină” a teatrului românesc din stagiunea 2023-2024, ci reprezintă, mai degrabă, opţiuni rezultate în urma unor criterii curatoriale. Dincolo de opţiunea pentru spectacole, ne-a preocupat să propunem un concept curatorial extins, axat pe ‘dramaturgiile posibilului’, care să devină vizibil articulat şi pe alte paliere intersectate, au precizat cei trei curatori ai ediţiei din acest an a FNT, Mihaela Michailov, Călin Ciobotari şi Ionuţ Sociu.

Ediţia 34 a Festivalului Naţional de Teatru se va deschide vineri, la ora 20,30, la sala Studio a Teatrului Naţional „I.L. Caragiale”, cu spectacolul-concert Cári Tibor & Folktronica Orchestra.

În selecţia oficială a ediţiei se vor afla peste 30 de spectacole, din Bucureşti şi din ţară.

Printre acestea se numără „Antologia dispariţiei” – scenariu şi regie Radu Afrim; „A douăsprezecea noapte” de William Shakespeare, regia Andrei Şerban; „Hedda Gabler” de Henrik Ibsen, regia Thomas Ostermeier; „Hamlet” de William Shakespeare, regie artistică şi adaptare scenică Declan Donnellan; „Neînţelegerea” de Albert Camus, regie Bobi Pricop; „Teorema” de Pier Paolo Pasolini, dramatizare şi adaptare, Yann Verburgh, regie Eugen Jebeleanu.

La ediţia din acest an vor fi prezente cinci spectacole invitate din străinătate – Germania, Irlanda, Polonia (două) şi Belgia. Acestea sunt „Dance me!” producţie She She Pop şi co-producători HAU Hebbel am Ufer Berlin, Kampnagel Hamburg, Kunstler innenhaus Mousonturm, FFT Dusseldorf, HELLERAU – Europaisches Zentrum der Kunste; „Lippy” producţie Dead Centre; „Meme” co-producţie Kunstenfestivaldesarts (Bruxelles), Kaaitheater (Bruxelles), Wiener Festwochen (Viena), HAU Hebbel am Ufer (Berlin), De Grote Post (Oostende), Théâtre de la Bastille (Paris), Festival d’Automne a Paris; „Poveştile bunicilor şoptite fiicelor de mamele lor” – Teatrul Contemporan din Szczecin, Polonia; şi, în cadrul Sezonului Româno-Polonez, „Ultimele zile ale Elenei şi lui Nicolae Ceauşescu”, producţie Teatr Polski Bydgoszcz.

În acest an, FNT este partener al evenimentelor iniţiate de Centrul Naţional al Dansului Bucureşti, dedicate artistei Miriam Răducanu, de la a cărei naştere s-au împlinit, pe 17 octombrie, 100 de ani.

Cu genericul sugestiv „Miriam Răducanu. 100 de ani”, vor fi organizate evenimente care pun în valoare creaţia artistei cercetătoare, creatoare a unui vocabular de mişcare profund personal, influenţat de expresionismul german, folclorul autohton, poezia şi proza contemporană, precizează UNITER.

Evenimentul „Miriam Răducanu. A distruge pentru a recrea” – programat a avea loc pe 19 octombrie, de la ora 12,00, în spaţiul expoziţional de la Rezidenţa9 – este o discuţie despre modul în care Miriam Răducanu aborda mişcarea şi raportul gest-cuvânt, în dans şi teatru, moderată de Mihaela Michailov, la care au fost invitaţi să participe Mariana Mihuţ, Gigi Căciuleanu, Raluca Ianegic, Vava Ştefănescu.

Discuţia marchează finalul expoziţiei „Miriam Răducanu: o expoziţie – arhivă cu senZ”, vernisată pe 27 septembrie la Rezidenţa9, şi care a fost iniţiată de Centrul Naţional al Dansului, în parteneriat cu UNITER.

În continuarea discuţiei va avea loc un performance susţinut de actorul Lari Giorgescu, care va prezenta fragmente din spectacolul „Poezia Visului”, conceput de Miriam Răducanu şi bazat pe versuri de Emil Botta.

„Miriam Răducanu. 100 de ani” include şi spectacolul „Nocturn. Gigi Căciuleanu / Confesiuni”, programat în FNT pe 20 octombrie, ora 21,30, la Sala „Liviu Ciulei” de la Teatrul Bulandra. Ideea, conceptul, scenariul, regia şi interpretarea: Gigi Căciuleanu; coregrafii: Miriam Răducanu, Gigi Căciuleanu, cu Lari Giorgescu, Lelia Marcu-Vladu, Alina Petrică şi soprana Oana Berbec, cu participarea excepţională a maestrului Virgil Ogăşanu.

În FNT #34, UNITER şi FNT marchează 50 de ani de creaţie teatrală a regizorului Silviu Purcărete, 50 de ani de activitate artistică recunoscută în ţară şi în lume, prin invitarea la ediţia din acest an a Festivalului Naţional de Teatru a celor mai recente premiere ce îi poartă semnătura: „O tragedie veninoasă”, după Women Beware Women de Thomas Middleton – producţie a Teatrului Naţional „Vasile Alecsandri” din Iaşi, şi „Lexiconul amar” de Sebastian-Vlad Popa şi Laur Cavachi, după „Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte” – o producţie a Teatrului Odeon din Bucureşti. Evenimente conexe vor marca, de asemenea, activitatea prodigioasă a regizorului: o expoziţie şi prezentarea unor volume dedicate creaţiei sale.

Festivalul Naţional de Teatru continuă la ediţia din acest an modulul de spectacole şi ateliere dedicate tinerilor, în modulul „FNT educaţional”.

Fiecare spectacol din modul va fi prezentat în colaborare cu o grădiniţă, o şcoală, un liceu sau o universitate din Bucureşti şi va fi urmat de o discuţie cu tinerii. Spectacolele vor fi prezentate în regim de matineu. În ziua următoare prezentării spectacolului, un membru al echipei de creaţie va fi prezent în grădiniţa/ şcoala/ liceul/ universitatea parteneră pentru un atelier condensat.

Spectacolele care vor fi prezentate sunt: „Amintiri din copilărie”, după Ion Creangă, regie Dan Tudor, producţie a Teatrului Ion Creangă Bucureşti; „Bujor”, text Doru Vătavului, regie Leta Popescu, producţie a Teatrului Dramatic „Fani Tardini” din Galaţi; „Caliban şi Vrăjitoarea”, text şi regie Mihaela Drăgan, producţie Giuvlipen şi Teatrul „Marin Sorescu” din Craiova; „Cu avionul printre stele”, text şi regie Beatrice Iordan, producţie a Teatrului Luceafărul din Iaşi; „Frumoasa şi bestia”, adaptare Andrei Dosa, regie Bobi Pricop, producţie a Teatrului de Animaţie Ţăndărică din Bucureşti; „Harta lui Elian”, concept text Angela Ioan şi Nicoleta Lefter, regie Nicoleta Lefter, producţie a Teatrului GONG din Sibiu; „Matilda”, după Roald Dahl, producţie a Operei Comice pentru Copii din Bucureşti; „(R)Evoluţie. Ghid de supravieţuire în secolul XXI”, text Yael Ronen şi Dimitrij Schaad, regie Radu Nica, producţie a Teatrului Excelsior din Bucureşti; „Sentimentul fragil al speranţei”, după texte scrise de adolescente şi adolescenţi în Gen revistă de Marina Cebanu, Elena Zah, Patricia Cîrtog, Octavia Bortişcă, Olivia Bunescu, Denisa Harbuz, Mădălina Aldescu, regie, Carmen Lidia Vidu, producţie a Teatrului Odeon din Bucureşti; „Zaharaşka şi Zăpada Uitată”, un spectacol de Ana Crăciun Lambru şi Lavinia Pop Coman, producţie a Teatrului de Artă din Bucureşti.

Şi la ediţia din acest an va continua modulul de spectacole-lectură. Trei texte contemporane din dramaturgia internaţională (prezentate în trei seri succesive) şi trei texte scurte din dramaturgia locală (prezentate într-o singură seară), alese şi mentorate în urma concursului de dramaturgie. Textele – „Supernormales” de Esther F.Carrodeguas, „Simulare de Dumnezeu” de Emre AKAL şi „Sadness and Joy in the Life of Giraffes” de Tiago Rodrigues, precum şi textele româneşti – vor fi regizate de Alex Ianăşi, Mara Oprea, Tania Drăghici, George Zamfir şi David Schwartz. Fiecare spectacol-lectură va fi urmat de o discuţie cu echipa şi un expert pe problematica abordată. În modulul dedicat spectacolelor-lectură va avea loc şi Maratonul Dramaturgiei Româneşti.

Modulul Spectacole-lectură se va desfăşura cinci zile la rând, în perioada 21-25 octombrie, la Teatrul Naţional „I.L. Caragiale” din Bucureşti, Sala Media, de la ora 16,00.

„Pentru a întregi conceptul curatorial al dramaturgiilor posibilului, am invitat două artiste multidisciplinare – Mădălina Dan şi Irisz Kovacs -, care vor lucra pe durata festivalului în echipe de creaţie formate din dramaturgi/ dramaturge, sound şi video designeri, pentru a propune un format artistic de maxim 30 de minute, în care componenta scriiturii să se dezvolte în relaţie directă cu spaţii sonore, vizuale, corporale”, precizează UNITER.

În premieră în FNT, va fi acordat un spaţiu de vizibilitate mai multor spaţii independente şi structuri asociative care, în ultimii ani, au pus un accent important şi au oferit cadre diverse de reprezentare scenariului dramatic contemporan, din dorinţa de a sublinia contribuţia esenţială a acestor spaţii la dezvoltarea dramaturgiilor actuale.

O serie de evenimente conexe vor fi prezente şi la ediţia din acest an a Festivalului Naţional de Teatru.

UNITER şi FNT susţin colaborarea culturală şi schimbul creativ de iniţiative artistice între România şi Republica Moldova prin invitarea, în actuala ediţie, a spectacolului „Domnişoara Iulia” de August Strindberg, în regia Luminiţei Ţîcu, producţie a Teatrului Naţional „Mihai Eminescu” din Chişinău.

Organizatorii FNT #34 susţin şi construcţia unui nou spaţiu teatral în Bucureşti – Griviţa 53 – prin organizarea unei reprezentaţii speciale a spectacolului „Nora” de Henrik Ibsen, în regia lui Chris Simion-Mercurian, co-producţie Teatrul Naţional „I.L. Caragiale” din Bucureşti – Asociaţia Culturală „Griviţa 53”. Toate încasările vor fi direcţionate către spaţiul Griviţa 53.

De asemenea, UNITER şi FNT încurajează spaţiile artistice multidisciplinare private să exploreze intersecţiile dintre medii diverse, prin programarea în FNT a spectacolului de dans imersiv „In/Between”, coregrafia Filip Stoica, regia Bobi Pricop. Spectacolul este produs de MINA – Museum of Immersive New Art.

UNITER invită în cadrul FNT producţia Teatrului Metropolis „Cine l-a ucis pe tata?”, spectacol pentru care regizorul Andrei Măjeri a obţinut în cadrul Galei Premiilor UNITER 2024 Premiul „Lucian Pintilie”, pentru cea mai bună regie.

În cadrul actualei ediţii vor avea loc o serie de dezbateri care vor pune accentul pe abordări dramaturgice novatoare, pe felul în care analiza dramaturgiei locale se reflectă în paginile unor reviste de specialitate, pe căutări regizorale în raport cu dramaturgii locale etc.

Pe toată durata FNT vor avea loc lansări ale volumelor apărute în perioada septembrie 2023 – septembrie 2024, în parteneriat cu Librăriile Cărtureşti.

În cadrul „Performing Austria & Romania, dialogul artelor spectacolului din cele două ţări”, vor fi prezentate coproducţii, performance-uri, formule artistice interdisciplinare concepute şi realizate împreună de artişti austrieci, români şi colegii lor europeni – „Union Place” (text de Elise Wilk, regia Alexandru Weinberger-Bara, coproducţie Schauspielhaus Salzburg, Teatrul Naţional din Timişoara, Teatrul Escher din Luxemburg), „Holy Hydra @ Timisoara” (performance multimedia al colectivului Holy Hydra, în colaborare cu artişti din România), expoziţia „Doar viorile rămân” (expoziţie a Muzeului de istorie contemporană al Austriei, cu o intervenţie multimedia de Ioana Mischie).

Continuând tradiţia de succes a evenimentelor organizate în parteneriat cu Centrul Român OISTAT, FNT 34 lansează un nou reper în peisajul cultural: Bucharest Scenography Biennale.