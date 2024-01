Omisiuni şi surprize la Globurile de Aur 2024

La noua ediţie reinventată a galei Globurilor de Aur, difuzată pentru prima dată pe postul CBS, duminică, vestea serii a fost aceea că, în afară de unul sau două şocuri autentice, totul s-a desfăşurat cam aşa cum fusese prezis, informează revista Variety.

Jo Koy, desemnat pentru prima dată în calitate de prezentator principal al galei, a prezidat emisiunea televizată, care a avut loc, ca de obicei, la hotelul Beverly Hilton din Los Angeles. În timpul monologului său, în mare parte lipsit de glume, a încercat totuşi să aibă umor vorbind despre felul în care penisul lui Barry Keoghan din „Saltburn” a ajuns cumva să devină nasul lui Bradley Cooper în „Maestro” şi a făcut o glumă despre medicamentul Ozempic care a implicat filmul „The Color Purple”. Aşadar, se poate spune că cea mai mare omisiune a serii a fost cea pe care Jo Koy a creat-o de unul singur în propria carieră, afirmă autorii articolului din Variety, referindu-se la absenţa umorului.

Au existat, totuşi, câteva categorii cheie care au înregistrat surprize – mai ales că votanţii de la Globurile de Aur au părut atât de alergici la filmul „Barbie” încât aproape că au putut fi auziţi spunând: „La revedere, Barbie!”.

„Barbie” a pierdut premiul pentru cel mai bun film de comedie în faţa „Poor Things”

Categoria „cel mai bun film – comedie/musical” de la Globurile de Aur este atât de des supusă controverselor generate de peliculele selectate – printre câştigătorii recenţi se numără producţii profund dramatice, precum „The Banshees of Inisherin” şi „The Martian” – încât anul acesta a fost o uşurare pentru telespectatori să afle că „Barbie”, un film cu adevărat amuzant, conceput în primul rând pentru a face oamenii să râdă, era un candidat cu şanse mari de a câştiga. Şi totuşi nu a câştigat!

În schimb, „Poor Things” a reuşit cea mai mare surpriză a serii într-un show cu foarte puţine surprize. Filmul o prezintă pe Bella Baxter (Emma Stone, care a câştigat premiul pentru interpretare feminină într-un musical/comedie la începutul serii), o femeie al cărei creier a fost înlocuit cu cel al unui copil, în timp ce îşi dezvoltă propria perspectivă ciudată asupra ei însăşi, asupra sexualităţii sale şi asupra lumii. Este, de asemenea, un film cu adevărat amuzant şi, în multe privinţe, serveşte ca un companion pentru explicaţia diferită din „Barbie” despre natura a ceea ce înseamnă să fii femeie în lume. Şi în timp ce victoria sa este cu siguranţă o veste bună pentru Emma Stone (care a fost şi producătoare) şi regizorul Yorgos Lanthimos, fanii „Barbenheimer” şi redactorii de titluri din mass-media de divertisment au fost în acest fel „jefuiţi” de bucuria anunţării câştigătorilor gemeni la categoriile dramă şi comedie ce erau aproape promişi din avans la Globurile de Aur din acest an.

Taylor Swift a pierdut noul premiu de popularitate în faţa „Barbie”

În 2018, organizatorii premiilor Oscar s-au gândit pentru scurt timp să onoreze cele mai populare filme ale anului, însă au renunţat la această idee. Organizatorii Globurilor de Aur au adoptat-o în acest an şi au nominalizat opt filme în categoria nou-nouţă „realizări cinematografice şi de box office”. Pentru spectatori nu ar fi fost deloc o surpriză dacă „Barbie” – literalmente cel mai popular film din 2023, cu încasări de 1,4 miliarde de dolari în box-office-ul mondial – ar fi câştigat acest premiu. Dar şi Taylor Swift a fost şi ea nominalizată la noua categorie, pentru filmul său concertistic care a redefinit industria, „Taylor Swift: The Eras Tour”, documentarul muzical cu cele mai mari încasări din toate timpurile: 261,6 milioane de dolari la nivel mondial.

După cum a fost deja menţionat, „Barbie” a pierdut premiul pentru cel mai bun film de comedie sau musical în favoarea lungmetrajului „Poor Things”, ceea ce a încununat o seară dezamăgitoare pentru superproducţia regizată de Greta Gerwig şi cu Margot Robbie în rolul principal, aşa că acest trofeu a reprezentat un premiu de consolare.

„Anatomy of a Fall” a învins „Barbie” şi „Oppenheimer” în categoria scenariilor

Atât „Barbie”, cât şi „Oppenheimer” şi-au câştigat succesul şi aprecierea în mare parte datorită îndrăznelii şi inventivităţii scenariilor lor, semnate de Greta Gerwig şi Noah Baumbach, respectiv de Christopher Nolan. Dar aceşti doi „mastodonţi” din box-office au pierdut Globul de Aur în faţa scenariştilor lungmetrajului „Anatomia unei căderi”, un thriller judiciar francez despre o romancieră (jucată de Sandra Hüller, la rândul ei nominalizată) judecată pentru moartea soţului ei. Regizoarea Justine Triet şi co-scenaristul ei, Arthur Harari, au părut cu adevărat impresionaţi de faptul că au câştigat la această categorie. Filmul francez a câştigat ulterior şi Globul de Aur pentru cel mai bun lungmetraj în altă limbă decât engleza, o victorie aşteptată. Şi, deşi Hollywood Foreign Press Association nu mai există, corpul votanţilor la Globurile de Aur este încă alcătuit din jurnalişti internaţionali. Dar totuşi, victoria din categoria dedicată scenariilor a fost o adevărată surpriză (şi, în cazul lui „Barbie”, un semn al înfrângerilor care au urmat).

Elizabeth Debicki a învins-o pe Meryl Streep la categoria „actriţă în rol secundar într-un serial TV”

Indiferent ce se va întâmpla de acum înainte în cariera actriţei Elizabeth Debicki, ea poate spune: „Am învins-o pe Meryl!”. Într-adedvăr, Elizabeth Debicki a câştigat Globul de Aur pentru că a interpretat-o pe prinţesa Diana în ultimul sezon al serialului „The Crown” de la Netflix. Casele de pariuri o dădeau pe Meryl Streep drept marea favorită la obţinerea trofeului pentru rolul ei din sezonul al treilea din serialul „Only Murders in the Building”, iar următoarea clasată era Hannah Waddingham pentru rolul jucat în cel de-al treilea sezon din „Ted Lasso”.

Victoria binemeritată repurtată de Elizabeth Debicki reprezintă, de asemenea, o curiozitate, în sensul că a fost doar pentru a doua oară când un artist câştigă un Glob de Aur pentru acelaşi rol: Emma Corrin a obţinut Globul de Aur pentru cea mai bună actriţă de televiziune după ce a interpretat-o pe prinţesa Dianei în sezonul 4 al serialului „The Crown” în 2021.

Ricky Gervais a câştigat noul premiu pentru stand-up

Ricky Gervais – care se află într-o fază a carierei sale în care face preponderent glume despre cât este el de controversat – a câştigat acest premiu pentru programul său special produs de Netflix, „Armageddon”, demonstrând încă o dată că este în continuare un actor de comedie de mare succes şi că nu este în niciun caz supus fenomenului denumit „cancel culture” („cultura anulării”). Ricky Gervais a fost gazda Globurilor de Aur de cinci ori, în 2010, 2011, 2012, 2016 şi 2020, dar acest fapt nu sugerează că starul britanic a fost preferat de corpul de votanţi pentru a îl învinge pe Chris Rock, perceput ca favorit, pentru propriul său program special produs de Netflix, „Selective Outrage”.

„The Boy and the Heron” a învins „Spider-Man: Across the Spider-Verse” la categoria filmelor de animaţie

„Across the Spider-Verse” a fost un succes gargantuesc, unul dintre singurele filme cu supereroi de succes ale anului şi la fel de apreciat de critici ca şi predecesorul său, „Into the Spider-Verse”, din 2018, care a câştigat Globul de Aur la această categorie. Dar filmul care l-a învins pe „Across the Spider-Verse”, „The Boy and the Heron”, a fost regizat de Hayao Miyazaki, o legendă vie a animaţiei, care a renunţat la perioada autoimpusă de pensionare la vârsta de 83 de ani pentru a realiza cel mai personal film din cariera sa. Şi a intrat în istorie, întrucât acest lungmetraj a debutat pe primul loc în box-office-ul intern în luna decembrie.