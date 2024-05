(VIDEO) Xi Jinping, la Viktor Orban. Budapesta, împodobită în culorile Chinei

După Franta şi Serbia, preşedintele chinez Xi Jinping a ajuns în Ungaria, ultima etapă a turneului său european, unde a avut parte de o primire călduroasă.

Xi Jinping şi-a început ziua asistând la o paradă militară în curtea palatului prezidenţial, alături de şeful statului ungar Tamas Sulyok, sub un soare strălucitor, transmite Agerpres, citand AFP.

Însoţit de soţia sa Peng Liyuan, Xi Jinping a fost primit miercuri seara la aeroport de prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, şi de soţia acestuia Aniko Levai. A urmat un dineu cu specialităţi tradiţionale ungureşti.

Pentru această vizită calificată drept „istorică” de Budapesta, capitala Ungariei împodobită în culorile Chinei a fost plasată sub securitate sporită, iar cele câteva steaguri desfăşurate de manifestanţi tibetani au fost ascunse cu grijă de ochii preşedintelui chinez.

Înainte de sosirea sa, Xi Jinping a comparat relaţiile bilaterale cu Ungaria cu o „croazieră de aur”, într-un articol publicat în cotidianul pro-guvernamental Magyar Nemzet.

„La fel de suavă şi de bogată ca un vin de Tokay”: într-un elan liric, Xi a adus un omagiu „prieteniei” cultivate de cele două ţări printre „încercări”.

„Am sfidat ordinea geopolitică împreună, într-un context internaţional instabil”, trasându-ne cursul de „state suverane în deplină independenţă”, a scris Xi Jinping, o aluzie la strategia premierului Viktor Orban de a se descurca singur în cadrul Uniunii Europene.

În dezacord cu Bruxelles-ul, liderul naţionalist ungar s-a orientat cu hotărâre spre Est în ultimii ani. Şi în timp ce Bruxelles-ul s-a distanţat de Beijing, Orban a creat legături mai strânse, respingând confruntarea ideologică dintre „blocuri”.

Această vizită de aproape trei zile constituie ocazia de „a aduce parteneriatul nostru strategic pe noi culmi”, de la schimburi culturale la cooperare economică, a estimat şeful statului chinez, în condiţiile în care superputerea asiatică a devenit anul trecut primul investitor în Ungaria.

În opinia unor experţi, acesta este un „succes diplomatic” pentru Budapesta, care a anunţat deja semnarea a cel puţin 16 acorduri, în domenii precum infrastructurile feroviară şi rutieră, energia nucleară sau cea auto.

Peste tot în Ungaria, uzine de baterii şi de maşini electrice apar într-un ritm impresionant, cu investiţii de zeci de miliarde de euro.

Acest lucru a stârnit îngrijorări în rândul opoziţiei, care a denunţat lipsa de transparenţă din jurul contractelor, impactul fabricilor asupra mediului şi corupţia, construcţiile îmbogăţind, potrivit opoziţiei, „cercul lui Orban”.

Primit luni la Palatul Elysee la Paris, Xi Jinping a avut discuţii „sincere” cu preşedintele francez Emmanuel Macron asupra diferendelor comerciale dintre China şi Europa sau a legăturilor Beijing-Moscova, văzute cu suspiciune de Occident pe fondul războiului împotriva Ucrainei.

Însă, în timpul acestei ultime etape din Ungaria, nu au existat subiecte de dispută, iar media au fost ţinute la distanţă. Foarte puţine detalii despre program au fost făcute publice.

Începând cu ora 17:30 (15:30 GMT), Xi Jinping are programată o vizită la Mănăstirea Carmelitelor, reşedinţa prim-ministrului ungar, pentru o întrevedere cu Viktor Orban, urmată de o declaraţie în faţa presei.

„Aceasta este ocazia de a arăta restului (ţărilor din) UE” virtuţile unei cooperări cu China, subliniază Ja Ian Chong, politolog la universitatea din Singapore. „De asemenea, nu va trebui să se confrunte cu discuţii delicate despre relaţia sa cu Moscova”, a adăugat el.

Pentru că Beijingul şi Budapesta sunt pe aceeaşi lungime de undă, pledând pentru o reglementare paşnică în Ucraina, rămânând în acelaşi timp apropiaţi de Kremlin.

Pe străzile din Budapesta, în timp ce unii invocă drepturile omului, Laszlo Toth, un agent de securitate de 52 de ani, consideră că nu sunt motive pentru ca ungurii să arate dispreţ faţă de vizita preşedintelui chinez. „Banii nu au culoare, după cum se spune, şi eu sunt sigur că până şi în Europa de Vest ar fi încântaţi să beneficieze de asemenea investiţii”, a estimat el.

