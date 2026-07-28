Sir Clive Alderton, principalul secretar privat al regelui Charles al III-lea și al reginei Camilla, va pleca de la Palatul Buckingham în 2027, după două decenii în serviciul Casei Regale britanice. El a fost unul dintre cei mai apropiați consilieri ai monarhului și a coordonat momente importante, de la încoronare până la gestionarea crizelor din interiorul familiei regale.

Potrivit The Telegraph, Alderton își va încheia mandatul la începutul verii anului viitor, în perioada în care va împlini 60 de ani. El a fost cel mai important consilier al regelui în ultimii 11 ani și lucrează pentru Casa Regală din 2006, cu o pauză la trei ani în care a fost ambasador. Palatul Buckingham va începe acum căutările pentru un succesor. Procesul de predare a atribuțiilor ar urma să dureze mai multe luni.

„A fost cea mai mare onoare imaginabilă”

Sir Clive Alderton le-a transmis angajaților Palatului că plecarea sa nu înseamnă o ruptură completă de Casa Regală.

„A fost cea mai mare onoare imaginabilă să-i servesc pe Rege și Regină în rolul meu actual, în vremuri atât de istorice și cu un umor de neuitat pe parcurs. Acest sprijin va continua, într-o formă mai puțin oficială, toată viața mea”, a spus el.

Un purtător de cuvânt al Palatului Buckingham a transmis că regele și regina îi sunt „profund recunoscători lui Clive pentru sprijinul său neobosit și sfaturile sale înțelepte de-a lungul anilor, precum și pentru loialitatea de durată care va asigura o tranziție lină către succesorul său”.

Sir Clive este considerat omul care a gestionat trecerea lui Charles de la statutul de Prinț de Wales la cel de rege. El a avut un rol important în pregătirile pentru urcarea pe tron și pentru încoronarea din 6 mai 2023. De asemenea, a coordonat vizite de stat și a ajutat la organizarea programului regelui după diagnosticul de cancer.

Rol discret, dar influent, în crizele familiei regale

De-a lungul anilor, Sir Clive Alderton a fost implicat în unele dintre cele mai dificile episoade pentru monarhia britanică. Printre acestea s-au numărat plecarea prințului Harry și a lui Meghan Markle din familia regală și scandalurile legate de Andrew Mountbatten-Windsor în dosarele Epstein. El a fost unul dintre consilierii prezenți în culisele summitului de la Sandringham, unde s-a decis că ducii de Sussex nu pot avea un rol regal.

Prințul Harry l-a numit pe Alderton „Viespea” în volumul său de memorii, Spare. Totuși, în cercurile regale, acesta este descris mai ales ca diplomat amabil.

Sir Clive a fost decorat în 2022 cu titlul de Knight Commander al Royal Victorian Order. Ulterior, a fost numit președinte al comitetului de organizare pentru încoronarea din 2023.

Căutări pentru un succesor

Palatul Buckingham va analiza candidați din sectorul public, din mediul privat, dar și din interiorul Casei Regale. Theo Rycroft, seretar privat adjunct al regelui, a fost menționat anterior ca posibil favorit pentru funcție.

Cariera lui Sir Clive Alderton a început în Ministerul britanic de Externe, unde a intrat în 1986. A lucrat în Polonia, Belgia, Singapore și Franța, înainte de a fi numit, în 2006, secretar privat adjunct al Prințului de Wales și al Ducesei de Cornwall. În 2012, a devenit ambasador al Marii Britanii în Maroc, funcție pe care a ocupat-o timp de trei ani. S-a întors apoi în serviciul Casei Regale și a devenit principal secretar privat în 2015.

Mandatul său nu a fost lipsit de critici. Unii din interiorul caselor regale au privit cu suspiciune nivelul său de influență asupra regelui. După plecarea oficială, el ar urma să continue să-i consilieze pe rege și regină într-un rol informal.

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