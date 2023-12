Opoziția protestează la Belgrad. Rusia avertizase asupra pericolului

Protestele opoziției de la Belgrad nu vor avea niciun rezultat, deoarece în țară „puterea se schimbă doar la alegeri”, a ținut să precizeze președintele sârb Aleksandar Vucic după ce susținătorii blocului de opoziție „Serbia împotriva violenței” s-au adunat pentru o demonstrație la comisia electorală.

The regime of Serbia’s authoritarian president @AVucic is showing its true face tonight, ordering a brutal police crackdown against demonstrators protesting against massive election fraud & calling for the Belgrade vote to be rerun. pic.twitter.com/Jun5JkpdrM

— Jakub Bielamowicz (@KubaBielamowicz) December 25, 2023