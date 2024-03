Organe sexuale într-o carte pentru copii

Furie în Austria după ce într-o carte pentru copii finanțată de stat apar imagini explicite ale organelor sexuale masculine. Reprezentanții Partidului Libertății din Austria (FPÖ) partid de dreapta sau extrema dreaptă atrag atenția asupra sexualizării timpurii a copiilor, notează publicația Heute.at

Cartea incriminată, a cărei apariție a fost finanțată și de guvernul condus de Karl Nehammer, își propune să întărească în copiii acceptarea de sine.

Cartea „Bruno wants to go high” spune povestea lui Bruno și conține o mulțime de informații concrete despre îngrijirea corpului, anatomie, sănătate etc. Cu ajutorul ilustrațiilor Annei Horak, se urmărește să se facă dreptate diversității oamenilor în ceea ce privește corpul și expresia de gen, spune autoarea Sabine Ziegelwanger în introducerea cărții. Este o carte pentru copii care își propune să risipească stereotipurile sociale și să contracareze probleme precum masculinitatea toxică.

Pe lângă reprezentările goale ale unei game largi de corpuri – indiferent de culoarea pielii sau de identitatea de gen – politicianul FPÖ Maximilian Krauss este deosebit de revoltat de un subiect, „sexualizarea timpurie a copiilor”. „Faptul că această nebunie este apoi subvenționată de statul și guvernul federal cu bani din impozite este cireașa de pe tort”, a spus Krauss.

Austria nu e la primul scandal de acest gen

În iunie anul trecut, cu prilejul Vienna Pride, a fost programată o lectură de carte pentru copii în biblioteca Mariahilf.

Drag queen „Candy Licious” trebuia să citească copiilor și adulților interesați cărți despre Julian, care, contrar stereotipurilor (încă) predominante, vrea să se îmbrace în sirenă sau despre o nuntă la care două mirese își schimbă jurămintele.

Acum, un alt spectacol drag este planificat la Viena, iar Partidul Libertății vrea să interzică prompt această „nebunie transgender”. El susține că această „propaganda de sexualizare” împinge copiii către o anumită orientare sexuală și că, în consecință, copiii sunt vătămați.