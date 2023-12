Păcălici dă cu barda în fantome

Bănuielile mele privitoare la Marcel Ciolacu se adeveresc pe zi ce trece. Cu fiecare ieșire la rampă, omul își trădează goliciunea politică, morală și intelectuală. Montează prostii pe bandă rulantă pentru a-și etala virtuțile și planurile. În fapt, nu-și dezvăluie decît mușchii fleșcăiți și gîndirea incoerentă, bîntuită de vise de putere.

Nici n-am apucat să pun punct la editorialul precedent și să închid calculatorul pentru a afla primele păreri ale cititorilor că Marcel Ciolacu s-a și aruncat pe noi ca să-și arate fața sa de păcălici, de șarlatan politic,d e sforar și de braconier de voturi. Proiectul de lege privind Statutul Ținutului Secuiesc, depus la Camera Deputaților de doi necunoscuți din UDMR în 20 decembrie anul acesta și programat pentru dezbatere pe 27-28 decembrie a primit aviz negativ în comisiile de specialitate și apoi a fost respins teatral (prost jucat!) în Plenul fără plen al Camerei Deputaților. Farsă în toată legea, montată cu ajutorul lui Alfred Simonis pentru a-i prilejui lui Ciolacu să scoată din sacul de momeli și vorbe goale un discurs patriotic potrivit cu aerul sărbătorilor de iarnă și cu sfîrșitul de an.

La sfîrșit de an, un grăsan cu barbișon, călare pe un cal alb ne face cu mîna din 2023 și se avîntă spre valurile tulburi ale lui 2024 cu aer de conducător de oști și de apărător al neamului.

Un farseur pe post de comandant, un șarlatan politic pe post de apărător al nației se întrece pe sine în fața unei populații rămase cu gura căscată.

Cel acuzat de Iohannis că a vîndut Ardealul (altă prostie în capul președintelui) a avut astfel prilejul să-și arate limba și burta de patriot:

„Vreau să salut votul de astăzi din Camera Deputaţilor prin care au fost respinse acele inițiative toxice legate de autonomia Ţinutului Secuiesc şi autonomia culturală pe criterii etnice. Suveranitatea şi integritatea teritorială a României nu sunt negociabile. Cei care se agaţă de astfel de teme revizioniste desprinse din trecut nu înţeleg că drumul României este doar înainte. Mă bucur că Parlamentul a închis rapid acest subiect care ar fi folosit doar unor extremişti fără alte idei şi soluţii. În altă ordine de idei”, a zis Ciolacu la guvern.

Momentul din Camera Deputaților a fost montat ca nu cumva să-l prindă anul electoral fără o asemenea delimitare. Pentru a scoate pe gură asemenea propoziții, Simonis a mînărit programul Camerei în așa fel încît un asemenea Proiect de lege, aberant și neconstituțional, să apară pe tapet o dată cu piftia și cîrnații, iar viteazul nostru covrigar să joace halaripu, trăgînd fața de pe masă în capul vecinilor noștri și peste agenda publică din România.

Pentru a marca victoria asupra balaurului, grăsanul cu barbișon a fost anunțat că va defila și pe micul ecran al lui Sebastian Ghiță (un post înrobit PSD-ului încă de la înființare), la emisiunea cultului în cap Victor Ciutacu. Așa că mincinoșii TV au dat drumul unui cronometru marcînd minutele rămase pînă la sosirea în studiouri a salvatorului României.

Victor Ciutacu l-a așteptat pe Ciolacu la intrare ca pe Mihai Viteazu la Alba Iulia, i-a pus înainte covor și cameră de luat vederi și a declarat că voma verbală va fi „Punctul culminant ” al anului.

Apoi, rupt de coloană și îndoit din dric l-a condus spre locul de vărsare a nu știu cîta frecție politică jucată de acesta la Antena 3 și la Mincinoșii TV.

Post scriptum:

Transcriu pe sărite din flecăreala Ciolacu și Ciutacu:

-„Doamnelor și domnilor, Ediție specială la Punctul culminant informații în premieră despre tragedia de la pensiune, despre majorarea pensiilor, aseară ați anunțat pe Facebook că Romania va adera la Schengen în 2024.

-România, după 23 luna asta, are un acord politic și cu Austria pentru aderare, și aerian, și maritim. Anul viitor, sub președinția Ungariei să ne pregătim și pentru aderare completă. După 13 ani, avem un acord politic pentru aderare parțială. Acordul conține o garanție. …Actele sunt la juriști și la comisie pentru ultima formă și anul viitor vom adera. M-am coordonat cu președintele, cu ministrul de Interne, cu ministrul de Externe……………cu o domnișoară Beatrice care m-a impresionat cît de aplicată este pe acest domeniu, …… va veni prim-ministru al Spaniei! Vom fi al doilea stat care va legaliza dubla cetățenie. Numai Franța are un acord de dublă cetățenie cu Spania. Și noi.

Mint unii și toți se chinuie să dezmintă. Cine să vină, domle, cei care au trecut, ăia cîți sînt, 3%? Trei vin, domle, trei la sută, da? Și…..

M-am întînit cu domnul Lauder, fost ambasador al SUA în Austria. A fost o coordonare politică cu totul de excepție. Este o realizare a Guvernului României. Este o mare realizare a Guvernului României…… Indiferent cîtă răutate lăuntrică ai avea, este o realizare pentru România, un pas imens pentru România. Românii nu se mai așteptau să se întîmple ceva bine. Și, uite, că se întîmplă la sfârșitul anului.

A fost o catastrofă. Aștept raportul. Va veni dl Arafat cu propuneri legislative. Sunt mii de instituții publice care n-au acest aviz. Vă dau un exemplu. Palatul Parlamentului, biserici, școli. Trebuie o modificare exact cum s-a întîmplat după accidentul de la Crevedia. Ne trebuie o Românie ordonată, cum am zis. Nu exclud că trebuie coordonată. Sunt mii de instituții care nu au acest aviz. Domnul Arafat trebuie să vină cu o propunere, cu o propunere legislativă.

Haideți să vedem….. Fiecare după un asemenea incident vrea să scape. Trebuie finalizată ancheta, trebuie schimbat sistemul de verificare și autorizare….

Fiecare minister să aibă un birou unic de autorizare. Aceste modificări de fond se fac în timp. La sfîrșitul lui februarie sper să am 80% din ministere reorganizate.

Haideți să vedem, haideți să vedem…..

Sunt convins că ministrul de Interne va veni cu modificări.

Pe mine mă interesează să fac prevenție, să nu se mai întîmple nenorociri. Eu nu bag lumea la pușcărie.

Haideți să vedem cît adevăr este în ce spuneți. Voi veni cu tot adevărul. Eu mi-am asumat că voi face reformă în sistemul bugetar și voi face reformă. N-am lăst nici un lucru neterminat în șase luni de zile. Mîine am întîlnire, mîine voi vedea ce decizie luăm. Am cerut ministrului să arate cum este în alte state europene. Nimeni n-a îndrăznit să meargă pînă la capăt. Eu voi merge pînă la capăt cu ministrul Finanțelor. Eu nu spun că nu s-au luat decizii pripite. Am luat măsurile să nu ducem România în cap.

– Ce a decis premierul Ciolacu să facă cu salariile.

– De la 1 ianuarie vor crește cu 13,8%, de la 1 septembrie vom recalcula pensiile. Noua lege a pensiilor pe care am finalizat-o anul acesta. Nu poți să-mi ei omului din trecut.

– Mamă, ce filosof ați devenit, zice Ciutacu

– Nu pot să-i iau unui om din trecut, zice Ciolacu…..

Cu judecătorii vom avea o discuție, cu magistrații, pentru o nouă lege a pensiilor.

– De ce l-ați dat afară pe secretarul de stat de la revoluționari?

– La Buzău, am zis către avocat, renunț la orice judecată. N-am cerut niciodată nimic. Am chemat avocatul și notarul la partid și am dat declarație. Nu mai vreau. Se impune schimbarea din funcție. A fost un control planificat, șeful corpului de control a propus? Ce? E confidențial. Ce vreti, să încalc legea? N-am nici o treabă. Nu mai am treabă cu certificatul. Sunt declarații date de mine la 21 de ani. N-am văzut dosarul meu niciodată. Ce vreți, domle?

– Vor să vă blocheze pentru candidatura la președinție.

– Momentan nu m-am gîndit să candidez la președinție!

Mesaj pentru popor pentru anul 2024:

– Trebuie să fim mai uniți, să clădim un parteneriat. Eu voi lua deciziile corecte pentru România și pentru români. Noi românii, cît vrem să ne facem singuri rău?”

Măsurile nu vor fi luate de Coaliție, nu de partid, nu de parlament, nu de guvern. El va lua deciziile corecte.

El, Marcel Ciolacu, mare sculă pe basculă!