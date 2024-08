Panathinaikos, eliminată dramatic din Europa League

Panathinaikos Atena a fost eliminată dramatic din Europa League de Ajax, care s-a impus cu scorul de 13-12 la loviturile de departajare, joi seara, la Amsterdam, într-un meci în care grecii s-au impus cu 1-0, după prelungiri, în manşa secundă a turului al treilea preliminar.

”Lăncierii” s-au impus la Atena cu 1-0, dar Pao a dus meciul în prelungiri prin reuşita lui Tete (89). La loviturile de departajare, Brobbey a ratat de două ori de la Ajax, dar în cele din urmă oaspeţii au ratat cinci penalty-uri faţă de patru ale gazdelor.

Atacantul român Denis Drăguş a jucat tot meciul la Trabzonspor, învinsă de Rapid Viena cu 2-0, în deplasare. Austriecii au câştigat şi primul meci, cu 1-0.

Mijlocaşul român Marco Dulca a intrat în min. 46 la NK Celje, în meciul pierdut cu 1-3, după prelungiri, în Irlanda, în faţa echipei Shamrock Rovers. Campioana Sloveniei câştigase cu 1-0 în primul meci.

HNK Rijeka, echipă care a eliminat-o pe Corvinul din Europa League, a fost învinsă de IF Elfsborg (Suedia) cu 2-0, după 1-1 în Croaţia.

Maccabi Tel Aviv, eliminată de FCSB din Liga Campionilor, s-a calificat în play-off-ul Europa League, după 3-0 cu Panevezys (Lituania), pe care o învinsese cu 2-1.

Rezultate:

Marţi

The New Saints FC (Ţara Galilor) – (+) Petrocub Hînceşti (Republica Moldova) (în tur 0-1) 0-0

Miercuri

(+) FC RFS (Letonia) – UE Santa Coloma (Andorra) (în tur 2-0) 7-0

Joi

(+) FK Borac Banja Luka (Bosnia-Herţegovina) – KI Klaksvík (Feroe) (în tur 1-2) 3-1, după prelungiri

(+) Shamrock Rovers FC (Irlanda) – NK Celje (Slovenia) (în tur 0-1) 3-1, după prelungiri

Lincoln Red Imps FC (Gibraltar) – (+) FC Dinamo Minsk (Belarus) (în tur 0-2) 2-1

(+) FC Lugano (Elveţia) – FK Partizan Belgrad (Serbia) (în tur 1-0) 2-2, după prelungiri

Cercle Bruges KSV (Belgia) – (+) Molde FK (Norvegia) (în tur 0-3) 1-0

(+) AFC Ajax Amsterdam (Olanda) – Panathinaikos Atena (Grecia) (în tur 1-0) 0-1, după prelungiri; 13-12, la loviturile de departajare

(+) SK Rapid Viena (Austria) – Trabzonspor AŞ (Turcia) (în tur 1-0) 2-0

Servette Geneva (Elveţia) – (+) SC Braga (Portugalia) (în tur 0-0) 1-2

(+) IF Elfsborg (Suedia) – HNK Rijeka (Croaţia) (în tur 1-1) 2-0

(+) FC Viktoria Plzen (Cehia) – FC Krivbas Krivîi Rih (Ucraina) (în tur 2-1) 1-0

(+) Maccabi Tel Aviv (Israel) – Panevezys (Lituania) (în tur 2-1) 3-0

Echipele precedate de semnul (+) s-au calificat în play-off-ul Europa League. Învinsele vor continua în Conference League.

Programul play-off-ului Europa League

FC Dinamo Minsk (Belarus) – RSC Anderlecht Bruxelles (Belgia)

Jagiellonia Bialystok (Polonia) – AFC Ajax Amsterdam (Olanda)

PFC Ludogorets Razgrad (Bulgaria) – FC Petrocub Hînceşti (Moldova)

FC Lugano (Elveţia) – Beşiktaş Istanbul (Turcia)

LASK Linz (Austria) – FCSB (România)

FC RFS (Letonia) – APOEL Nicosia (Cipru)

Maccabi Tel Aviv FC (Israel) – FK TSC Backa Topola (Serbia)

PAOK Salonic (Grecia) – Shamrock Rovers FC (Irlanda)

Ferencvarosi TC (Ungaria) – FK Borac Banja Luka (Bosnia-Herţegovina)

Molde FK (Norvegia) – IF Elfsborg (Suedia)

SC Braga (Portugalia) – SK Rapid Viena (Austria)

FC Viktoria Plzen (Cehia) – Heart of Midlothian FC (Scoţia)