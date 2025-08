Paza în parcurile bucureștene. Polițiștii locali primesc întăriri

Paza în parcurile bucureștene va fi asigurată, din această săptămână, și de firme specializate, a anunțat, luni, primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu.

El a precizat, pentru Digi24, că polițiștii locali nu pot asigura paza pentru toate parcurile administrate de Primăria Capitalei.

‘La nivel de Herăstrău, am avut o rectificare bugetară, pentru a introduce bani pentru pază. Cel mai important este că noi avem un oraș sigur și trebuie să îl menținem sigur. Față de alte capitale (…) noi suntem, la nivel de siguranță a cetățenilor, foarte bine. Nu mergi pe stradă și îți ia telefonul din mână cineva de pe un scooter. Ar trebui să ne asigurăm că acest lucru rămâne valabil și în perioada următoare. Avem firme de pază care au câștigat licitațiile în ultimele luni și de săptămâna aceasta vor intra în toate parcurile din Capitală. Am vorbit de dimineață cu cei de la Parcuri și m-am asigurat că, până vineri, fiecare parc va avea posturi de pază și cu pază platită, pentru că Poliția locală nu poate să asigure cu acei puțini oameni pe care îi are toate parcurile din Capitală. Asta, în primă fază, până când instalăm camerele de filmat și iluminat’, a spus Bujduveanu.

El a menționat, totodată, că în parcuri au început operațiunile de tundere a ierbii, de igienizare și colectare a deșeurilor.

În Parcul Herăstrău, în următoarele două săptămâni, vor începe lucrările pentru punerea în siguranță a aleii care a fost afectată de alunecarea malului.

‘Avem expertiză realizată. Am discutat cu arhitectul-șef, voi emite certificat de urbanism și autorizație în regim de urgență pentru punerea în siguranță. Asta înseamnă în două săptămâni să avem o echipă care să intre acolo, să pună aleea în siguranță. Este inadmisibil ca în București, în 2025, să cadă aleea din parc și nimeni să nu se sesizeze. Vrem ca până la finalul verii aleea acea să fie pusă în siguranță’, a transmis Stelian Bujduveanu.