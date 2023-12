Pensia astronomică a lui Silviu Prigoană: „Banii îi aduce poștașul la ușă”

Silviu Prigoană, fost PDL-ist și om de afaceri, s-a pensionat și are un venit fabulos, potrivit afirmațiilor sale.

„Eu iau 11.000 de euro la acest moment, în mână. Banii îi aduce poștașul la ușă, nu se pun pe card. Îmi dă din ăia de 500 așa, bancnote mari! Eu mi-am asigurat bătrânețea! Am fost deștept, nu prost, cum a zis Monica Tatoiu! Eu acum trăiesc doar din banii din pensie. Nu mai am vreo afacere, gata!”, a declarat Prigoană în podcast-ul lui Viorel Grigoroiu. „Timp de 20 de ani, eu am avut 160.000 de euro, salariu brut. Deci netul, ce luam în mână, era de 100.000 de euro pe lună, iar contribuția la stat era de 60.000 de euro lunar. Cum adică să-mi pun eu ca șef salariu minim pe economie, ca să nu cotizez?”, a mai precizat Silviu Prigoană.