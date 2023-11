Pensiile – o farsă națională

Toți vîrstnicii din România sunt înșelați electoral (și nu numai!) cu promisiunea majorării pensiilor. Promisiunea majorării repetată mereu de partidele politice și transformată în subiect diurn de Mincinoșii TV și de alte televiziuni captează atenția tuturor, domină agenda publică și acoperă orice alt subiect important pentru țara noastră. De dimineața pînă noaptea tîrziu, la parlament, la guvern și pe la televiziuni se discută despre pensii. Altceva nu mai încape!

Ca unul care a avut doi părinți cu pensii de sub 2300 de lei – tata (împreună cu cea de veteran de război) și mama (600 de lei) nu pot decît să fiu de acord cu toate încercările de a spori sumele ridicole cu care sunt obligați să trăiască seniorii României. Faptul că situația acestei categorii este nedreaptă, chiar dramatică, nu justifică folosirea acestui subiect (dosar) în scop grosolan electoral.

Nu mai departe, în campania electorală precedentă, ministrul Muncii de atunci, Lia Olguța Vasilescu, se lăuda cu noua lege:

„Legea pensiilor elimină toate inechitățile din sistem între femei și bărbați, între persoanele de același sex, dar care au ieșit în ani diferiți la pensie, este vorba de introducerea masteratului și doctoratului ca și perioade contributive, condiții mai avantajoase pentru mamele cu mai mulți copii, se schimbă formula de calcul. În ceea ce privește parte de pensii speciale, este important de precizat că suntem singurul Guvern care am plafonat pensiile speciale în iulie 2017 și asta ne-a costat la vot. În ceea ce privește sistemul de pensii, credem că în trei ani de zile se va așeza. Despre legea USR, care vrea să taie pensiile speciale. Greșit, o mare minciună. M-am uitat cu domnul Buicu de la PNL, că tratează diferit pensiile speciale, de unele se leagă, de unele nu. Acum în legile speciale de pensii se prevede că se iese cu o pensie de 85% din ultimele salarii, ceea ce spune legea voastră că se iese cu 85% din ultimul salariu, ceea ce este mai avantajos. Ipocrizia ucide” (Olguța Vasilescu, 2019)

PSD-ul se umfla în pene cu o legea pensiilor ca o mare ispravă, în vreme de Rolex Bogdan se străduia să facă din PNL un partid al dreptății și echității, promițînd tăierea pensiilor speciale. Iată ce promitea în gura mare și cu elan papagalul liberal:

„Obligatoriu pentru PNL ca în primele 30 de zile de când am ajuns la putere să eliminăm pensiile speciale. Nu poţi să ai pensie fără să ai contributivitate. 1,7 miliarde de euro ne costă pensiile speciale în fiecare an. Când are unul pensie de 300, 450 de milioane şi este angajat şi la stat, ăştia 80% se angajează în ministere, companii naţionale şi au ieşit la pensie la 45, 46 de ani şi au şi salariu din bugetul public. Asta e una din marile mize care trebuie rezolvate”. (Rareș Bogdan, 14. 04. 2019)

Să nu vă imaginați că s-a întîmplat ceva!

În 24.06 2o23, același papagal politic liberal zicea despre pensile speciale:

”Noi le-am tăiat de 2-3 ori”. Acum, din fericire pentru mine şi pentru români, Comisia Europeană, cineva inteligent din România, nu spui cine, cineva inteligent, e mai complex, eram în guvernare, a reuşit să introducă România, în relaţia cu Uniunea Europeană, pe condiţionalităţile din PNRR pentru tranşa trei şi tranşa patru, subiectul reformei. Dacă eram eu, mă lăudam. Nu, a fost un colectiv şi Comisia Europeană nu a făcut altceva decât să considere că trebuie rezolvată această problemă. Nu am… Dacă eram, v-am spus-o, spuneam cu capul sus. Din fericire, va trebui să o rezolvăm în sfârşit”.

Și majorarea pensiilor obișnuite și tăierea celor speciale au ajuns la Comisia Europeană iar, în aceste zile, ne aflăm în fața altei tentative de a produce un nou capital electoral de pe seama acelorași promisiuni. Adoptarea unei noi Legi a pensiilor care să repare inechitățile din celelalte.

Din ce alte rațiuni credeți că și PSD și PNL se grăbesc să se bată cu cărămida în piept că au trecut o nouă lege și au salvat situația unui procent important dintre vîrstnici? Pentru voturi! Cu ce bani și cu ce riscuri?

Ambele partide interesate să rămînă la putere după alegerile din 2024 susțin proiectul cu riscul de a împinge țara în situația Greciei de acum cîțiva ani.