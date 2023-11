Secretul Mădălinei Ghenea: „O să vă dau un exemplu”

E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar care să fie secretul tenului ei? Actrița și fotomodelul Mădălina Ghenea are un sfat: protecție solară atunci când mergeți la soare și să nu faceți solar.

„Dragilor, am spus că facem o serie de întrebări cu răspunsuri și îmi pare rău că nu am avut timp să răspund la ele. Acum sunt în New York și mă pregătesc să merg la o cină. O să răspund la întrebarea cu privire la pielea mea bronzată, pentru că aș vrea să învățați din greșelile mele. Îmi tot scrieți cum îmi mențin bronzul, culoarea tenului meu.

Nu, culoarea tenului meu nu este perfectă, mă feresc de soare și o să vă dau un exemplu…ultima dată când am avut foarte mari probleme cu tenul, m-am expus la soare fără protecție solară. Am uitat pur și simplu, iar rezultatele au fost groaznice. Vă recomand protecția solară atunci când mergeți la soare și să nu faceți solar”, le-a spus Mădălina Ghenea celor care o urmăresc pe contul său de Instagram.