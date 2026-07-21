Percheziții la centrul de date al partidului Fidesz din Ungaria

Formațiunea naționalistă a denunțat intervenția drept o acțiune de tip „tiranie”, fără precedent de la căderea comunismului în 1990. Actualul premier proeuropean Peter Magyar a precizat că așteaptă explicații de la Parchet, în timp ce continuă măsurile legislative de reformă menite să elimine influența sistemului construit de Viktor Orban, care a pierdut alegerile din aprilie.

Stefan Lupu - Reporter special
Percheziții la centrul de date al partidului Fidesz din Ungaria

Formațiunea naționalistă a denunțat intervenția drept o acțiune de tip „tiranie”, fără precedent de la căderea comunismului în 1990. Actualul premier proeuropean Peter Magyar a precizat că așteaptă explicații de la Parchet, în timp ce continuă măsurile legislative de reformă menite să elimine influența sistemului construit de Viktor Orban, care a pierdut alegerile din aprilie.

Tensiunile politice de la Budapesta au escaladat marți, după ce formațiunea naționalistă Fidesz a anunțat că anchetatori din cadrul Parchetului efectuează percheziții la centrul de date care găzduiește serverele partidului. Potrivit reprezentanților formațiunii conduse anterior de Viktor Orban, procurorii s-au prezentat neanunțați cu intenția de a confisca întregul sistem de comunicații și bazele de date ale partidului.

Reacția formațiunii conduse anterior de Viktor Orban

Reacția partidului condus până curând de fostul premier naționalist Viktor Orban a fost una extrem de vehementă. Reprezentanții Fidesz au catalogat imediat intervenția procurorilor drept o dovadă clară că „o tiranie a atins un nou nivel” în statul magiar.

Gravitatea acuzațiilor lansate de formațiune este subliniată și de comparația istorică făcută în comunicatul oficial, în care se precizează că o astfel de măsură de forță împotriva infrastructurii unui partid politic parlamentar „nu a existat niciun precedent de acest fel în Ungaria din 1990, de la sfârșitul regimului comunist”. Această escaladare verbală reflectă prăpastia adâncă existentă în prezent între vechea gardă politică și noua putere de la Budapesta, notează news.ro.

Schimbarea de regim și poziția premierului Péter Magyar

Aceste evenimente excepționale vin pe fondul unei tranziții politice istorice în Ungaria. Viktor Orban a fost înlăturat de la putere în luna aprilie a acestui an, în urma unor alegeri legislative care au pus capăt unei lungi perioade de supremație politică de 16 ani. În locul său, la conducerea executivului a ajuns noul premier conservator și proeuropean, Péter Magyar.

Reacționând la informațiile privind perchezițiile în curs, prim-ministrul Péter Magyar a precizat pe rețelele de socializare că a aflat despre această acțiune a procurorilor direct din comunicatul publicat de Fidesz, subliniind că așteaptă o declarație oficială și clarificări din partea Parchetului. De la preluarea mandatului, Péter Magyar și-a asumat un program politic extrem de dur, angajându-se să destructureze complet sistemul instituțional și economic pe care Viktor Orban l-a construit cu meticulozitate pentru a acapara pârghiile statului și pentru a combate corupția endemică adânc înrădăcinată în administrația publică ungară, notează aceeași sursă.

În timp ce actualul guvern multiplică inițiativele legislative menite să reformeze din temelii arhitectura statului, tabăra naționalistă a Fidesz critică vehement aceste măsuri, etichetându-le drept „autocratice” – o ironie politică, având în vedere că exact aceeași etichetă i-a fost adusă în mod repetat lui Viktor Orban de către partenerii internaționali și opoziție în perioada în care acesta deținea controlul absolut asupra puterii de la Budapesta.

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1 comentariu

  1. O data cu instalarea noului premier conservator și proeuropean Péter Magyar ,vin timpuri foarte grele in Ungaria si celor care locuiesc acolo.Singuri si-au facuto votand acest individ care va transforma tara intr-un pres de sters picioarele al celor de la Brucselles.

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