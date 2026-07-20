Peter Magyar vrea să o aducă pe Judit Polgar la președinția Ungariei

Prim-ministrul Ungariei, Peter Magyar, a anunţat că o va invita pe Judit Polgar, una dintre cele mai mari jucătoare de şah din istorie, să preia funcţia de preşedinte al ţării. Postul are în mare parte un rol ceremonial, iar noul şef al statului va fi ales de Parlament.

Magyar a transmis, într-o postare pe Facebook, că se va întâlni luni cu Judit Polgar pentru a-i propune nominalizarea. El a spus că fosta campioană ar putea reprezenta unitatea naţiunii. Anunţul vine la o zi după ce preşedintele Tamas Sulyok a semnat un amendament constituţional adoptat de partidul Tisza, aflat la putere. Modificarea pune capăt mandatului său de şef al statului.

Măsura face parte din planul lui Magyar de a reduce influenţa lăsată de fostul premier Viktor Orban. Magyar susţine că a primit un mandat puternic din partea alegătorilor, după victoria obţinută la alegerile din aprilie.

Partidul Tisza are o majoritate de două treimi în Parlament. Acest lucru îi permite să modifice orice lege. Legislativul va alege un nou preşedinte, care va rămâne în funcţie până la intrarea în vigoare a noii constituţii sau cel mult cinci ani.

Judit Polgar, una dintre cele mai mari figuri din şah

Judit Polgar, în vârstă de 49 de ani, este considerată de mulţi cea mai bună jucătoare de şah din toate timpurile. Ea a ajuns printre cei mai puternici jucători ai lumii într-un sport dominat mult timp de bărbaţi. Polgar este singura femeie care a trecut de pragul de 2700 de puncte în clasament. Acest nivel este considerat de mulţi drept limita care separă marii maeştri de categoria „Super GM”.

În 1988, Judit Polgar, surorile sale Zsuzsa şi Zsofia, alături de Ildiko Madl, au câştigat Olimpiada de şah pentru echipa feminină a Ungariei. Victoria lor a pus capăt dominaţiei sovietice în competiţie.

În februarie, documentarul „Regina şahului”, dedicat lui Judit Polgar, a fost lansat pe Netflix.

„O voi întreba dacă este pregătită să-şi servească ţara”

Peter Magyar a scris duminică pe Facebook că îi va face propunerea direct fostei campioane.

„Mă voi întâlni cu ea mâine şi o voi întreba dacă este pregătită să-şi servească ţara într-un nou rol până la adoptarea noii constituţii”, a scris Magyar.

„Numele lui Judit Polgar este de zeci de ani sinonim cu talentul şi perseverenţa”, a adăugat el.

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