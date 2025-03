Petrache critică bugetul. ”Lucruri care nu fac decât să ne ducă să pierdem”

Președintele Federației Române de Rugby, Alin Petrache, a afirmat, vineri, în cadrul unui eveniment organizat cu ocazia începerii noului sezon al Ligii de rugby, că bugetul alocat federației de Agenția Națională pentru Sport pentru 2025 este insuficient și că va prezenta un proiect pentru următorii doi ani și jumătate pentru a obține o suplimentare.

‘Ca de obicei, este un buget care nu ne ajunge. Călătorim de fiecare dată cu 55 de persoane, sunt 32 de jucători, restul staff, și nu ne ajung banii când vorbim despre ceea ce înseamnă deplasări. Totul a început să coste foarte mult, biletele de avion s-au scumpit de două ori sau trei ori. Hotelurile, mesele și toate lucrurile costă de ne îndoaie, dar nu avem ce să facem. Mergem mai departe, suntem calificați, trebuie să punem la punct un program. Cred că în vară vom veni cu un program pe următorii doi ani și jumătate, pentru a prezenta clar ceea ce ne dorim, ceea ce vrem să facem și să demonstrăm la Cupa Mondială. Dacă vom fi ajutați va fi nemaipomenit, dacă nu, ca de fiecare dată ne vom lamenta că nu avem infrastructură, că nu avem copii care să vină din spate și că nu au în ce competiții să joace. În sistemul universitar sau școlar am pierdut competiții și de acolo îți extrăgeai copiii, nu mai ai unde să mergi să faci această selecție care se făcea pe vremuri’, a declarat Petrache.

‘Eu cred că sportul românesc astăzi are nevoie de un proiect, de un program, de o strategie pe următorii 20-30 de ani. Dacă nu, rămânem la fel, din cupă mondială în cupă mondială, din cupa europeană în cupă europeană, lucruri care nu fac decât să ne ducă să pierdem. La ultima ediție a Jocurilor Olimpice am avut rezultate foarte bune și bravo lor, dar uitați-vă că am participat cu câteva sporturi care au avut finanțare foarte bună. Dar pentru toate sporturile de echipă practicate în România avem nevoie de o strategie nouă. Și aici vorbesc de un buget multi-anual, să știm ce se va întâmpla peste un an, doi, trei sau patru, pentru că prin incertitudinea asta nu facem decât să regresăm din punct de vedere sportiv’, a completat oficialul FRR.

În ceea ce privește infrastructura sportivă, Petrache a afirmat că în lipsa acesteia echipa națională a fost nevoită să facă un cantonament în străinătate pentru a se pregăti înaintea startului Rugby Europe Championship 2025, încheiat pe locul al treilea.

‘Rugby-ul pierde încă un teren foarte vechi încă din anii ’60, stadionul Tei. Asta este infrastructura pe care ne desfășurăm activitatea și cu toate acestea noi facem performanță și ne ducem la cupe mondiale. Anul acesta am hotărât împreună cu stafful echipei naționale să plecăm afară din țară, să ne antrenăm undeva în Franța, unde am găsit o bază cu 12 terenuri și jucătorii au avut parte de o pregătire așa cum trebuie. Fiecare sport în parte are nevoie de un teren al lui, tocmai de aceea am făcut acest complex Arcul de Triumf, pentru a folosi echipelor naționale. Să nu uităm că avem 11 echipe naționale, toate participă în competiții și toate au nevoie de un anumit ajutor’, a mai punctat Alin Petrache.

Federația Română de Rugby, a treia în ordinea sumelor alocate de ANS în acest an, după Federația Română de Canotaj și Federația Română de Baschet, a primit 6.750.000 de lei.

Suma totală din bugetul Agenției Naționale pentru Sport pe anul 2025, alocată finanțării celor 69 de federații sportive este de 137.250.000 de lei.