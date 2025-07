Petrișor Peiu arată cine sunt ”principalii vinovați„

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat luni că pachetul de măsuri fiscale pentru reducerea deficitului este un proiect ‘lipsit de moralitate’, pentru că li se cere românilor să plătească nota de plată pentru excesele și risipa pe care le-au făcut guvernele compuse din trei partide care fac parte astăzi din coaliție.

‘Despre legea de asumare a răspunderii pe care dorește guvernul să o treacă prin Parlament, prima observație este legată de faptul că în interiorul acestei legi sunt prevederi care modifică alte 34 de legi, ceea ce este o dovadă a lipsei de seriozitate cu care se operează. De obicei legea de asumare a răspunderii trebuie să vizeze o lege sau un domeniu de activitate. De data asta sunt vizate foarte multe domenii de activitate și foarte multe legi. A doua observație este legată de faptul că s-au pus în circulație mai multe proiecte privind ceea ce dorea guvernul să facă și până la urmă s-au modificat și aceste prevederi. A treia observație importantă este legată de lipsa de moralitate, pentru că ni se cere nouă, tuturor românilor, să plătim nota de plată pentru excesele și risipa pe care le-au făcut guvernele compuse din trei partide. Acele trei partide, plus, mai din urmă, al patrulea, exact partidele care susțin această coaliție, ar fi trebuit în primul rând să își asume vina morală pentru ceea ce s-a întâmplat și să-i pedepsească pe cei vinovați’, a spus Peiu într-o conferință de presă la Palatul Parlamentului.

El a adăugat că unul dintre principalii vinovați de starea actuală a țării, fostul ministru de Finanțe, Marcel Boloș, a fost retras și în locul lui a fost adus, pe o treaptă superioară, cea de prim-ministru, ‘chiar patronul politic al lui Marcel Boloș’, cel care l-a promovat tot timpul.

‘O altă observație este legată de fondul problemei, de modul în care guvernul vrea să rezolve problema deficitului bugetar, care, ne arată datele la 5 luni, este exact la același nivel ca cel de anul trecut. Plecăm de la observația că începând cu iulie 2022 și până acum legislația fiscală a devenit din ce în ce mai restrictivă, au dispărut facilitățile fiscale, au dispărut inclusiv facilitățile pentru micro-întreprinderi, a crescut nivelul unor taxe și impozite, au crescut accizele de 3 ori în ultimii trei ani și cu toate acestea, iată că avem același deficit bugetar la 5 luni, adică 3,4% din PIB, ca și anul trecut. (…) Deci economia nu are nevoie de o înăsprire a legislației fiscale, nu are nevoie de o creștere a poverii fiscale care să ducă la o restrângere. Economia are nevoie, dimpotrivă, de o ușurare ca să se poată relua cursul creșterii economice’, a afirmat Peiu.