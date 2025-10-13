Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, contrazice Consiliul Superior al Magistraturii.

Dragoş Pîslaru afirmă că declaraţia recentă a CSM, potrivit căreia jalonul privind pensiile speciale ar fi fost îndeplinit încă din 2023, este gravă şi falsă.

”Declaraţia recentă a Consiliului Superior al Magistraturii, potrivit căreia jalonul privind pensiile speciale ar fi fost îndeplinit încă din 2023, este gravă şi falsă. Este inacceptabil ca o instituţie a statului să inducă în eroare opinia publică şi să contrazică, în mod direct, realitatea confirmată de Comisia Europeană. Din perspectiva Comisiei, jalonul privind reforma sistemului de pensii nu este îndeplinit, motiv pentru care fondurile europene aferente — 231 de milioane de euro — au fost suspendate până la clarificarea situaţiei”, spune Dragoş Pîslaru într-o postare pe Facebook.

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene arată că a discutat personal cu Céline Gauer, coordonatoarea implementării PNRR la nivel european, şi a primit confirmarea că, în momentul în care guvernul finalizează modificările asumate, jalonul va fi considerat îndeplinit.

”Prin urmare, afirmaţiile CSM sunt nu doar nefondate, ci şi periculoase — ele afectează credibilitatea României în relaţia cu Comisia Europeană şi alimentează o percepţie falsă că statul român nu respectă angajamentele asumate. Nu este vorba despre o „vânătoare de magistraţi”. Este vorba despre un sistem de pensii nesustenabil, care trebuie reformat pentru ca România să-şi poată ţine promisiunile faţă de propriii cetăţeni şi faţă de partenerii europeni”, explică Pîslaru.

Ministrul mai subliniază că Guvernul condus de Ilie Bolojan lucrează într-un cadru de echilibru, responsabilitate şi respect pentru principiul separaţiei puterilor în stat, astfel încât, la termenul limită din 28 noiembrie, România să poată debloca cele 231 de milioane de euro suspendate în prezent.

”Reforma nu înseamnă atac la o categorie profesională. Înseamnă corectitudine, echitate şi sustenabilitate — valori pe care orice stat european modern trebuie să le apere”, arată Pîslaru în mesaj.

CSM l-a contrazis vineri pe Ilie Bolojan infirmând legătura invocată de premier între pensiile magistraților și banii din PNRR.

„Rezolvarea pensiilor magistraților” nu constituie un jalon de care depinde „o sumă de peste 200 de milioane de euro” din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), astfel că măsurile propuse de Executiv nu contribuie la îndeplinirea jalonului 215”, a arătat CSM.

Problema impozitării pensiilor, evidențiată de CE, a fost deja reglementată în pachetul numărul 1 de măsuri fiscal-bugetare, a mai susținut CSM

„Într-un moment în care dezbaterea publică este marcată de distorsiuni și interpretări tendențioase, Consiliul face apel la respectarea adevărului juridic și instituțional și la responsabilitate în comunicarea publică, nefiind permisă niciun fel de presiune politică asupra instanței de contencios constituțional.

Justiția nu poate fi o temă constantă de campanie electorală, iar consolidarea statului de drept presupune onestitate, rigoare și echilibru în relația dintre puterile statului”, a conchis CSM.