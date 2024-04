PNL este pe cale de dispariție la Satu Mare!

În ultimele două săptămâni, s-a declanșat o hemoragie puternică în organizația PNL Satu Mare, condusă de deputatul Adrian Cozma, care este si vicepreședinte național al partidului.

Cu mic cu mare, cu primari, viceprimari și consilieri locali, au migrat în PSD, în numai câteva zile, organizațiile liberale din patru comune sătmărene: Tarna Mare, Căuaș, Socond și Vetiș. Conform surselor noastre, alți patru primari liberali și organizațiile lor sunt cu un picior în PSD. Nu este exclus ca, până la începerea campaniei electorale pentru alegerile locale și europarlamentare, să rămână în PNL Satu Mare doar vătaful Cozma și ciracii săi.

Eșecuri electorale în serie

Adrian Cozma s-a remarcat drept un politruc demagog, tupeist si agresiv, făcând parte din noua clasă politică portocalie patentată de Traian Băsescu și Elena Udrea. A absolvit căznit Liceul Forestier din Satu Mare (cel mai slab liceu din urbea de pe Someș), a căzut codaș la examenul de admitere la Academia de Poliție, a obținut la fără frecvență și cu sacoșa o diplomă de licență în drept la o facultate privată din Cluj (Dimitrie Cantemir) și a devenit avocat fără cauze la Baroul Satu Mare. Că a fost un no name în avocatură o dovedește faptul că în 2019, cu un an înainte de a deveni parlamentar, a realizat un venit la bară de doar 39.000 de lei, respectiv 3250 lei/lună (aproximativ salariul mediu pe economie în perioada respectivă)

De la debutul în politică, a vânat însă funcții mari de pe cai mici. În 2012, după ce a devenit președinte al organizației de tineret si vicepreședinte al PNL Satu Mare, a candidat pentru Camera Deputaților într-un colegiu uninominal, dar s-a făcut de râs, obținând doar în jur de 1.000 de voturi. Cu toate acestea, după fuziunea din 2014, a fost uns copreședinte al PNL Satu Mare din partea fostului PDL de către principalul său protector politic, Vasile Blaga. La alegerile locale din 2016, a candidat pentru funcția de primar al municipiului Satu Mare din partea noului PNL, dar a obținut numai 4 000 de voturi (sub 10% din sufragii), clasându-se pe locul trei, după candidații UDMR si PSD. Cu toate că a fost un perdant rușinos la alegerile locale si parlamentare precedente, Vasile Blaga si Rareș Bogdan l-au impus candidat pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Satu Mare la alegerile locale din septembrie 2020, când a fost surclasat de candidatul UDMR, Pataki Csaba, care a obținut peste 15 000 de voturi in plus.

La Satu Mare, PNL a devenit un partid nefrecventabil

Sub conducerea lui Cozma, PNL a obținut un rezultat foarte slab la Satu Mare si la alegerile parlamentare din decembrie 2020, fiind depășit de UDMR, USR si PSD. Cozma a obtinut mandatul de deputat la mustață, doar in urma redistribuirii la nivel național. La trei zile după scrutinul parlamentar, cu ocazia unei ședințe a Biroului Permanent Județean al PNL care a avut ca principala tema analizarea rezultatelor obținute, liberalii vechi si noi au ajuns efectiv de la invective si înjurături la îmbrânceli si la pumni, o premiera la acest partid declarat istoric si cunoscut printr-o anumita sobrietate si civilitate. Numeroși participanți i-au cerut demisia lui Cozma pentru rezultatul slab de la alegerile parlamentare care au plasat organizația sătmăreană la coada clasamentului pe țară (pe locul 35 din 41), precum si pentru modul discreționar în care conduce organizația. Goebells-ul liberal Rareș Bogdan i-a atacat imediat și dur pe contestatarii lui Cozma, ținând să precizeze că acesta are sprijinul sau, precum si al lui Robert Sighiartău, Florin Roman, Lucian Bode, Marcel Vela, Alina Gorghiu, Dan Motreanu, Vasile Blaga, Daniel Buda și al foarte multor altor lideri liberali fiindcă a adus un spirit nou, un spirit autentic de luptă la Satu Mare. Pentru noua cremă liberală, tupeul si derbedeismul in politică reprezentau un nou spirit, un spirit autentic de luptă.

După alegerile locale din 2020, Cozma a promovat doar rude si prieteni din PNL Satu Mare. Astfel, după ce a făcut alianță și casă bună cu UDMR, l-a promovat vicepreședinte al Consiliului Județean pe finul său Valer Beșeni, un necunoscut inclusiv printre liberalii locali, fără nicio pregătire sau experiență administrativă. După ce s-a rupt lanțul de iubire cu UDMR, și-a proțăpit finul secretar de stat la Ministerul Mediului unde taie frunze la câini. Pe amicul său veterinar Romeo Pop l-a uns consilier al finului vicepreședinte, iar apoi l-a ghiftuit președinte al organizației municipale Satu Mare a PNL și subprefect al județului Satu Mare, funcție în care este luat în derâdere ca un idiot al satului. Lipsa rezervei de cadre este evidentă. După 2020, vechii lideri liberali precum și intelectualii și oamenii de afaceri reprezentativi au părăsit PNL Satu Mare. Cozma nu a reușit să atragă în partid nici măcar colegi din Baroul de avocați care exercită o profesie prin excelență liberală și au o propensiune spre partidele de factură liberală. Cel mai longeviv decan și prodecan al Baroului Satu Mare a abandonat PNL, iar actualul decan a optat pentru AUR, în timp ce actualul prodecan a preferat PSD.

Cățelușul Buldogului și patrihoțul Sătmarului

Pe de altă parte, Adrian Cozma este perceput în Satu Mare drept un băiat de bani gata, cu tot felul de fițe (mașini de lux, motociclete, cai de rasă) si de conexiuni cu lumea interlopă din zonă. Conform unor surse inclusiv polițienești, acesta apare într-o înregistrare de la o petrecere la care s-a tras pe nas. Potrivit acelorași surse, în timpul ultimei guvernări portocalii (2008-2012), când a lucrat într-un magazin din vama Halmeu, unde era angajată mama lor, Cozma și fratele său ar fi fost implicați in contrabanda cu țigări aduse din Ucraina. Familia Cozma a deținut și deține o firmă de transport persoane cu trei microbuze care aveau podele duble în care au fost ascunse țigări de contrabandă din Ucraina ce au fost duse în Vestul Europei, îndeosebi în Spania și în Portugalia. În perioada respectivă, DNA a destructurat o rețea de contrabandă care opera în Vama Halmeu în care a fost implicată și șefa de atunci a acestei vămi, Nicoleta Dobrescu, care a fost numită in funcție cu sprijinul conducerii centrale a PDL. Pentru numirea în funcție, aceasta a achitat o sumă mare de bani, de sute de mii de euro, colectată de la contrabandiștii de țigări, unui vechi funcționar de la sediul central al PDL, poreclit „Bătrânul”, care era cunoscut drept un apropiat al fostului lider portocaliu Vasile Blaga, poreclit Buldogul, fost secretar general al PDL și apoi copreședinte al noului PNL.

Astfel, a apărut bănuiala că junele Cozma ar fi devenit un apropiat si un protejat al veteranului Blaga care era considerat tăticul contrabandei cu țigări din nord-vestul României și care l-a umflat cu pompa în politica mare, în care a devenit sluga sa credincioasă. Atât de credincioasă încât atunci când actualul președinte al PNL, Nicolae Ciucă, a fost desemnat premier interimar de președintele Klaus Iohanis, după demisia lui Ludovic Orban, a organizat în orașul-stațiune Tășnad din județul Satu Mare, la instigarea și cu concursul grupului portocaliu care controlează PNL, o întrunire anti-Ciucă la care au participat 14 lideri județeni ai PNL din Transilvania. Cu această ocazie a fost adoptată o scrisoare deschisă prin care generalul Nicolae Ciucă, pe atunci ministru al Apărării, era somat să renunțe la mandatul de premier interimar. Scrisoarea a fost prezentată cu tupeu în mass media de cățelușul de serviciu Adrian Cozma. Luat prin surprindere, Ciucă a cedat, dar se pare că a uitat acest episod neplăcut din cariera sa. Pentru că acum încearcă să-l impună pe Cozma, cu forcepsul, candidat comun al PNL și PSD pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Satu Mare.

Numai că marele patrihoț Cozma nu are nicio șansă. Românii naționaliști nu-l vor vota pentru nu au uitat de accesele lui hungariste din perioada în care-i cerea autografe premierului ultranaționalist și revizionist Viktor Orban. Iar maghiarii moderați care votau PNL nu-i vor ierta accesele antimaghiare din ultimii ani în contextul în care este de notorietate că mama sa este unguroaică și că este un fan al ceardașului.